Natalia Fischer, del Ecopilas, se queda a un paso del podio en el Campeonato del Mundo

REDACCIÓN badajoz. Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Con la miel en los labios «pero tremendamente contenta» regresa de Suiza Natalia Fischer tras su participación en el Campeonato del Mundo de Maratón BTT (XCM) donde la corredora del equipo Extremadura-Ecopilas ha finalizado en una magnífica cuarta posición.

La estadounidense Kate Courtney se adjudicó con autoridad este título mundial tras completar los 125 kilómetros entre Verbier y Grimentz y 5.000 metros de desnivel positivo con un tiempo que sobrepasó las 7 horas y 10 minutos. La segunda posición y medalla de plata fue para la suiza Anna Weimbeer, mientras que el bronce fue para la austríaca Mona Mitterwallner para seguidamente finalizar su participación Natalia Fischer, a la que le faltó muy poco para haber podido luchar por un puesto en ese podio mundial.

De hecho fue marcando los mejores tiempos de paso en la segunda parte del recorrido, donde se acumulaban las pendientes con mayor dificultad. «Me han faltado unos kilómetros más para haber podido meterme en la lucha por las medallas, pero tal y como empezamos la temporada y en el punto que estamos, estoy muy contenta», manifestó.