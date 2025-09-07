HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CICLISMO

Martín gana la crono en Tenerife y se pone líder

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

José María Martín se impuso en la primera etapa de la Vuelta a Tenerife celebrada en La Laguna con una contrarreloj individual de solo 1,88 km, poniéndose el primer maillot de líder y de la regularidad. Pablo Leno realizó también una gran crono, siendo tercero y ganando la montaña. Manuel Rodríguez entró décimo, lo que le ha valido al Extremadura Pebetero para liderar la clasificación por equipos. El equipo extremeño ganó todas las clasificaciones posibles excepto la sub-23: general, equipos, regularidad, montaña y élite.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 20 años tras salirse de la vía en Valverde de Leganés
  2. 2 Un hombre se presenta en un centro de salud de Mérida con dos heridas de bala
  3. 3

    El mayoral enviaba lejos al pastor para estar con su mujer
  4. 4

    Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»
  5. 5 Raquel Sánchez Silva no presentará el acto del Día de Extremadura por motivos de salud
  6. 6 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  7. 7 Dos muertos y un herido grave en un tiroteo contra un bar en Carmona (Sevilla)
  8. 8 La DGT alerta a los conductores: multas de hasta 100 euros al repostar
  9. 9 El Infoex da por estabilizada una reactivación del incendio de Jarilla
  10. 10 ¿Qué ha pasado este sábado, 6 de septiembre, en Extremadura?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Martín gana la crono en Tenerife y se pone líder