Martín gana la crono en Tenerife y se pone líder

José María Martín se impuso en la primera etapa de la Vuelta a Tenerife celebrada en La Laguna con una contrarreloj individual de solo 1,88 km, poniéndose el primer maillot de líder y de la regularidad. Pablo Leno realizó también una gran crono, siendo tercero y ganando la montaña. Manuel Rodríguez entró décimo, lo que le ha valido al Extremadura Pebetero para liderar la clasificación por equipos. El equipo extremeño ganó todas las clasificaciones posibles excepto la sub-23: general, equipos, regularidad, montaña y élite.