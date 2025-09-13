Mario Cordero competirá con la selección española en el Mundial de Ruanda

R. H. Badajoz Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

Mario Cordero competirá con la selección española en la prueba de ruta juvenil del Campeonato del Mundo de Ciclismo de Ruanda. Es la primera cita que se disputa en África en toda la historia y a la que España acude con cinco corredores en gran parte gracias al aporte de los puntos atesorados por el cacereño Álvaro Domínguez un mes antes en Hungría. Irene García, que a finales de agosto fichó por el también equipo extremeño Kazajoz PetroGold tras medio año impresionante en la escuadra de Plasencia, también compite estos días en las pruebas mundialistas júnior de mountain bike.

La labor formativa desarrollada por las estructuras del Electromercantil GR-100 y su plasmación en unos grandes resultados deportivos durante la temporada han encontrado un inmejorable colofón de la mano de las convocatorias de corredores vinculados a la estructura por parte de la Federación Española de Ciclismo para nutrir las filas de la selección en campeonatos mundiales. La última muesca ha sido la llamada del malagueño Mario Cordero para formar parte del combinado juvenil que afrontará la prueba de ruta de la categoría en los Mundiales de Ruanda el próximo viernes 26 de septiembre.

El corredor andaluz, en su segundo año en la categoría, será protagonista en una cita histórica, los primeros campeonatos del mundo de ciclismo que se van a celebrar en suelo africano. La prueba se desarrollará sobre un recorrido de 119,3 kilómetros que presentan 2.500 metros de desnivel positivo, ocho vueltas a un circuito jalonado por las cotas de Kimihurura y Kigali Golf y el añadido de la altitud, las condiciones climáticas y su influencia en el rendimiento de los corredores: Kigali, la capital del país, se encuentra a más de 1.500 metros.

Si la selección española va a poder competir en los mundiales con un equipo de cinco corredores, un porcentaje 'intelectual' del logro le corresponde a las aportaciones de los corredores del Electromercantil GR-100. Especialmente a la gran actuación del cacereño Álvaro Domínguez en la Copa de Naciones de Hungría del pasado mes de agosto, para la que fue convocado y en cuya general final concluyó noveno: este resultado permitió lograr unos puntos capitales para la consecución de esa quinta plaza mundialista. Otra lección del trabajo en busca del bien común que, a la postre, se ha materializado con la presencia de un compañero de equipo.

Cordero, que compartirá equipo con Benjamín Noval, Eñaut Urkaregi, Javier Cubillas e Ibai Villate bajo las órdenes del director Eleuterio Anguita, viajará a la cita mundialista tras su reciente participación en una Vuelta Ciclista a Cantabria en cuya general final concluyó noveno. El ciclista malagueño se ha impuesto este año en las generales de la portuguesa Volta ao Concelho de Loulé Juniores y la Vuelta Ciclista a los Valles Cántabros, además de una etapa de la Bizkaiko Ituzlia y en una de las cuatro pruebas del Trofeo Cabedo.

Ampliar Irene García ha cambiado el Electromercantil placentino por el Kazajoz pacense. ELECTROMERCANTIL GR100

La de Cordero se une a la innegable satisfacción por la convocatoria de la también júnior Irene García por parte de la Federación Española para los Mundiales de Mountain Bike que se están celebrando estos días en Suiza. García, subcampeona de España en la categoría rally y ya convocada para los pasados Europeos de Melgaço, ha compatibilizado ruta y montaña bajo el paraguas de las estructuras el Electromercantil GR-100 hasta finales de este mes de agosto, cuando se concretó su llegada al proyecto Kazajoz PetroGold Extremadura.

