Lospitao, con el primer equipo del Caja Rural

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:04

ESTRELLA DOMEQUE. El ciclista extremeño Pablo Lospitao (Don Benito, 2005) debuta este viernes, 15 de agosto, con el equipo profesional del Caja Rural-Seguros RGA. Será en el Circuito Franco-Belga 2025, como primera oportunidad tras ser elegido hace unos días como ‘stagiaire’ del equipo navarro. La prueba tomará la salida en Tournai y llegará a Mont-de-l’Enclus, en Bélgica. Este año el recorrido es algo más largo que en 2024, con 206 kilómetros. Se trata de un circuito que los ciclistas recorrerán una vez y media, pasando en dos ocasiones por el Col de la Croix Jubaru y una por el Col du Horlitin. El ciclista dombenitense estará acompañado por Prades, González, Castellón, Darder, Sorarrain y Berwick. Cabe recordar que el también extremeño Iker Pérez (Navaconcejo, 2004) está igualmente incluido en la lista de ‘stagiaire’ del Caja Rural, a la espera de su debut.