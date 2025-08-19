Lospitao, de nuevo con el Caja Rural

Martes, 19 de agosto 2025, 07:54 Comenta Compartir

E. DOMEQUE. Unos días después de su debut como ‘stagiaire’ del Caja Rural, Pablo Lospitao (Don Benito, 2005) repite en las filas del equipo profesional del Caja Rural-Seguros RGA. Esta vez será en el Tour du Limousin, del 19 al 22 de agosto. Tras un meritorio 62º, a 6 minutos del ganador, en el Circuito Franco-Belga 2025, Lospitao vuelve a estar acompañado por Prades, González, Castellón, Darder, Sorarrain y Berwick. Serán cuatro etapas. La primera, de Panazol a La Courtine con 185 kilómetros de recorrido; la segunda, de Thiviers a Grèzes-Les Côteaux Périgourdins (175 km). El tercer día recorrerán 182 kilómetros entre Saint-Jal y Masseret. La última etapa, de 165 km, conectará Saint-Hilaire-Bonneval con Limoges.