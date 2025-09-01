Lospitao completa el doblete del Caja Rural

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:46 Comenta Compartir

Doblete extremeño para el Caja Rural-Alea. Si el sábado fue Iker Pérez el que se impuso en Zegama, este domingo fue el turno de Pablo Lospitao en la Loinaz Proba de Beasain. Tras debutar como stagiaire en el Circuit Franco-Belge y el Tour du Limousin, el dombenitense volvió a competir con el filial verde sin bajarse del podio, ya que el día antes fue tercero. Su triunfo en Beasain llegó después de resolver a la perfección el sprint de un grupo reducido de favoritos que aguantó en cabeza hasta el final. «En el último paso por Mandubi, la intención era meter gente delante para intentar evitar el sprint, pero al final nos lo hemos jugado en grupo en un sprint he podido conseguir la victoria», dijo Lospitao.