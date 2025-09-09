José María Martín gana la Vuelta a Tenerife

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

José María Martín sigue agrandando su exitoso palmarés y ganó con autoridad la 65ª Vuelta a la Isla de Tenerife y le da al Extremadura Pebetero su cuarta vuelta consecutiva de la temporada. Martín ganó también la regularidad imponiéndose en la primera etapa, siendo cuarto en la segunda y segundo en la tercera y última. Por su parte, Manuel Rodríguez compitió a un gran nivel y ganó las metas volantes y se metió en el top 10 de la general final de la vuelta. Pablo Leno realizó una gran vuelta siendo de un gran apoyo para su líder y para el equipo, clasificándose en un más que meritorio cuarto puesto en la general. El Pebetero ganó igualmente por equipos. La próxima cita en el calendario llevará al equipo extremeño al norte, a donde se desplazará este miércoles para disputar la Vuelta a Galicia.