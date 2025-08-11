José María Martín gana la Vuelta a Ávila

Lunes, 11 de agosto 2025, 08:16 Comenta Compartir

José María Martín, del Extremadura Pebetero, se impuso este domingo en la Vuelta a Ávila. En la etapa reina partía en segundo lugar de la general a 31 segundos del líder, el argentino Grozzolo. Secundado por su compañero Paco Fernández, que tiró, Martín atacó en el Alto del Boquerón y nadie le pudo seguir. Entró en meta con 34 segundos sobre el tercer y el primer clasificado de la general respectivamente y se impuso en la general de la vuelta con solo 3 segundos de diferencia, en una dura prueba que acumuló 53 abandonos.