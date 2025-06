Fischer se proclama subcampeona de Europa

R. H. Badajoz Domingo, 8 de junio 2025, 19:41 Comenta Compartir

Jornada histórica para el Extremadura Ecopilas UCI MTB Team por medio de su corredora Natalia Fischer, que ha logrado en Casella (Italia) nada menos que el subcampeonato de Europa XCM y da al equipo placentino su primera medalla a nivel continental élite. La ciclista malagueña refrenda así su excelente momento después de lograr hace unos días su quinto título nacional y demuestra que sigue siendo una de las mejores del continente de esta modalidad ciclista.

Solamente la veterana alemana Adelheid Morath, vencedora del Marathon dell'Appennino MTB y nueva campeona europea, demostró ser más fuerte que Fischer y que la italiana Mara Fumagalli, tercera clasificada que completaba este podio europeo.

El desarrollo de la prueba se preveía de mucha dureza y así efectivamente fue, con una corredora que iba un punto por encima del resto de candidatas al título, Morath, quien no esperó mucho tiempo para lanzar un tempranero ataque que sería finalmente definitivo. Por detrás, el grupo perseguidor, donde se veía con facilidad de pedaleo a la corredora del Extemadura Ecopilas, procuraba no descolgarse si quería realmente pelear por las dos medallas que quedaban en juego. Fischer, experimentada corredora de larga distancia con miles de kilómetros en sus piernas y decenas de situaciones adversas vividas a lo largo de su trayectoria deportiva, sabía que su baza era aguantar hasta la parte final donde finalmente pudo sacar de rueda a la italiana Mara Fumagalli, cuando ya conocían ambas que acompañarían en el podio a Morath, cuyo tiempo en meta fue de 4h39:36. Fischer llegaría algo más de 6 minutos después pero con 31 segundos de ventaja sobre la italiana que le llevaban a obtener una brillantísima medalla de plata, la primera a nivel europeo élite para el Extremadura Ecopilas.

La expedición extremeña en Italia encabezada por Pedro Romero, Desi Castro y Adrián González aguardaban en línea de meta a Fischer que muy emocionada celebraba este segundo puesto europeo como uno de los mayores logros conseguidos por el club placentino. «¡Muchísimas gracias a todos! De verdad os digo que no hubiera sido nada posible si no fuera por todos vosotros. Venía de un momento muy muy malo, donde todo lo veía negro y a principios de años tenía ganas de dejar la bici. Pero gracias a todos vosotros y vuestro trabajo he vuelto a disfrutar y divertirme encima de la bici. Nada de esto hubiera sido posible sin vosotros. Estoy en el mejor equipo de mundo (y he estado en muchos equipos) gracias a todos de corazón. Esto va por todos. Os quiero», eran las palabras de una emocionada Natalia Fischer, deportista que sabe como nadie lo que es sufrir dentro y fuera de las pistas de BTT y que afortunadamente para el ciclismo español y extremeño se ha recuperado a una gran ciclista que de nuevo lo ha vuelto a demostrar donde mejor sabe hacerlo.

Ampliar Los componentes del Extremadura Ecopilas celebran el subcampeonato europeo de Natalia Fischer. ACCIÓN TR3S

Temas

Ciclismo