El Extremadura Pebetero se luce Castilla la Mancha

Superioridad es la palabra que describe a la perfección la actuación del Extremadura Pebetero en la primera edición de la Vuelta a Castilla la Mancha. ... Esta gran cita está compuesta por cinco etapas, de las cuales el conjunto extremeño ha logrado la victoria en dos de ellas.

Adrián Benito y José María Martín son los dos nombres destacados de estos días, aunque todos los integrantes del equipo han competido de principio a fin para lograr este gran objetivo que se habían marcado y que, finalmente, han superado con creces.

En el caso de Martín, ha logrado la victoria en la última etapa, la etapa reina, con salida en Mariana (Cuenca) y meta en Molina de Aragón (Guadalajara), además de quedar sexto en la clasificación general. Por otro lado, Benito ha conseguido terminar la clasificación general en primera posición, siendo también el mejor sub 23. La gran actuación de ellos dos y del resto de integrantes han hecho posible que también se ganara la clasificación por equipos, desde los propios corredores hasta los técnicos y auxiliares.

Esto es un guión perfecto y que quedará para el recuerdo en la larga historia del equipo, que ha dominado la vuelta con mucha superioridad sobre los equipos rivales, consiguiendo encadenar y ganar las tres últimas vueltas seguidas celebradas en España. Tanto José María como Adrián se siguen abriendo hueco y progresan de tal forma que, más pronto que tarde, podrían dar el salto al campo profesional.

El equipo ha querido rendir homenaje al corredor junior Iván Meléndez, del equipo Tenerife Cabberty que ha fallecido en competición en un trágico accidente. «El equipo se une al dolor de sus familiares, amigos y equipo, en un día de luto para el ciclismo nacional», expresa en el comunicado.