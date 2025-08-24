HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Integrantes del Extremadura Pebetero. Extremadura Pebetero
Ciclismo

El Extremadura Pebetero se luce Castilla la Mancha

El conjunto extremeño ha conseguido ganar la primera edición de esta Vuelta gracias a la actuación de Adrián Benito

R. H.

Badajoz

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:37

Superioridad es la palabra que describe a la perfección la actuación del Extremadura Pebetero en la primera edición de la Vuelta a Castilla la Mancha. ... Esta gran cita está compuesta por cinco etapas, de las cuales el conjunto extremeño ha logrado la victoria en dos de ellas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

