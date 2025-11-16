HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
GOLF

Campillo sigue sin encontrar su juego

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Jorge Campillo no termina de encontrar la regularidad de su juego en Dubai. El golfista cacereño firmó su peor actuación en la tercera jornada del DP World Tour Championship con uno sobre el par del campo. Campillo cae así hasta el puesto 44 con un total de 215 golpes, a 12 del líder, el norirlandés Rory McIlroy. El cacereño comenzó bien con un birdie en el primer hoyo, pero tres bogeys en el 5, 12 y 13 frenaron su recorrido para cerrar el tercer día con otro birdie en el 14 y una tarjeta de 73 golpes (+1).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  2. 2 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  3. 3

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  4. 4

    Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma
  5. 5

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  6. 6

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  7. 7 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  8. 8 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  9. 9

    Seis de las 34 líneas estatales de autobús pasarán por Extremadura
  10. 10 La borrasca Claudia deja más de 70 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Campillo sigue sin encontrar su juego