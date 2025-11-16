Campillo sigue sin encontrar su juego

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Jorge Campillo no termina de encontrar la regularidad de su juego en Dubai. El golfista cacereño firmó su peor actuación en la tercera jornada del DP World Tour Championship con uno sobre el par del campo. Campillo cae así hasta el puesto 44 con un total de 215 golpes, a 12 del líder, el norirlandés Rory McIlroy. El cacereño comenzó bien con un birdie en el primer hoyo, pero tres bogeys en el 5, 12 y 13 frenaron su recorrido para cerrar el tercer día con otro birdie en el 14 y una tarjeta de 73 golpes (+1).