El Cacereño necesita reencontrarse con su mejor versión en Pinilla

El Cacereño Femenino necesita volver a hacer de Pinilla su mayor fortaleza y empezar a asegurar su recolecta de puntos para la cosecha de final de curso. El equipo de Ernesto Sánchez recibe al Atlético de Madrid B en los campos federativos Manolo Sánchez (12.30 horas) con el objetivo de reencontrarse con su mejor versión y retomar la senda de las victorias después de cuatro jornadas sin ganar.

Les está costando a las verdiblancas encontrar esa regularidad que le catapultó la pasada campaña a la final del playoff de ascenso. Para ello deben comenzar por asentar los cimientos en casa. «Tenemos que estar muy concentradas y hacer un partido prácticamente perfecto con respecto a lo que se hizo en Villarreal, seguir esa misma línea e intentar que no se vuelvan a escapar puntos aquí como pasó ante el Tenerife B, que esperemos que a medio plazo no acordarnos de esos puntos», remarca el técnico cacereño.

Ernesto Sánchez considera este duelo clave en el desarrollo de la temporada. «Es un partido de una importancia bestial por lo que viene luego hasta que acabe este 2025», apunta.

Al Cacereño se le resiste el gol y por eso el preparador insiste en recuperar su identidad. «Debemos ser nosotras mismas, saber competir a un muy buen filial, con una grandísima entrenadora y por tanto nos va a tocar dar nuestra mejor versión». Y avisa del potencial del filial colchonero. «Hay que tener mucho ojo con sus transiciones y con su juego posicional con balón».