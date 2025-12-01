Benabbou gana la media maratón de Córdoba
Laura Luengo finaliza sexta y primera española en el prestigios Cross Internacional de Alcobendas
R. H.
Badajoz
Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00
Houssame Benabbou sigue coleccionando triunfos en su reaparición tras sufrir un accidente de tráfico. Si hace un mes ganaba en Torrevieja, este domingo se impuso en la Media Maratón Ciudad de Córdoba por delante de Sergio Ortiz y Pablo Melero.
En el prestigioso Cross Internacional de la Constitución de Alcobendas también brilló Laura Luengo con una sexta plaza y siendo la primera española.