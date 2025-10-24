El Vítaly La Mar BCB quiere seguir escalando

R. H. Badajoz Viernes, 24 de octubre 2025, 19:33 Comenta Compartir

Jornada importante para consolidar posiciones en cabeza para tres de los representantes extremeños. El San Antonio defiende este domingo (12.00 horas) su liderato y su condición de invicto en el derbi cacereño que se disputa en la cancha del Lithium Iberia Sagrado Corazón. El Bosco Mérida recibe al Ática Coria este sábado (18.30 horas) con el objetivo de refrendar su excelente inicio de campeonato. El Vítaly La Mar BCB afronta una nueva salida este sábado (19.30 horas) a Aljaraque. Otro derbi abrirá el sábado con el CBA Spain-Hache Publicidad Moraleja (17.30 horas).

El Vítaly La Mar BCB buscará seguir en la senda de la victoria tras el importante triunfo del pasado sábado en La Granadilla ante su afición. Enfrente estará Aljaraque, un conjunto sólido que, tras un inicio complicado con derrotas ante Mérida y Dos Hermanas, logró reponerse en la última jornada a Moraleja por 52-66. El equipo pacense deberá prestar especial atención a jugadores destacados como Oumar Kante o Javier Vázquez, piezas clave del cuadro andaluz.

Por su parte, los hombres de Pablo Cuevas encaran el duelo desde la quinta posición en la tabla, con confianza y ambición por seguir escalando puestos. La entidad pacense continúa trabajando para incorporar en las próximas semanas a un pívot que cubra la baja en la plantilla de Bartolomiej Pietras.

El encuentro promete ser un emocionante choque entre dos equipos en clara línea ascendente.

