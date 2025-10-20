Triunfo del San Antonio ante el Peñarroya
Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00
El San Antonio se impuso con claridad en el último partido de la tercera jornada del grupo DB de Tercera FEB disputado este domingo. El ... conjunto cacereño venció al Peñarroya (97-79) en un duelo marcado sobre todo por el buen hacer ofensivo y la contundencia atrás en el segundo cuarto, en el que lograron doblar a su rival con un parcial de 24-12. En el apartado anotador cuajaron una actuación muy coral, con hasta cinco jugadores con dobles dígitos, destacando Leonardo López con 20 puntos.
