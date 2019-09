La selección española celebra a lo grande su segundo título mundial

La selección española de baloncesto celebró a lo grande el segundo título mundial de su historia, en mitad de un baño de masas en la madrileña Plaza de Colón, que reconoció la hazaña de un grupo que de nuevo ha llevado a España a tocar la cima en el deporte de la canasta.

Tras el viaje de regreso desde Pekín y las visitas institucionales a Zarzuela, donde fueron recibidos por Felipe VI, y a Moncloa, donde recibieron la felicitación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el equipo de Sergio Scariolo se relajó en un ambiente más distendido ante un público entregado.

Después del trayecto en un autobús descapotable desde el que saludaron al numeroso público congregado entre el Palacio de La Moncloa y la Plaza de Colón, los Marc Gasol, Ricky Rubio, Rudy Fernández y compañía se entregaron al entusiasmo de un afición que llevaba horas esperando frente al escenario montado para la ocasión. La música, las imágenes del campeonato y un 'speaker' amenizaron las horas previas a la llegada de los auténticos protagonistas de la fiesta.

Ya antes de partir hacia Colón, Marc Gasol y Juancho Hernangómez avisaban de lo que estaba por venir. «Here we go again!!! BEERPAPI», escribió el pívot de los Toronto Raptors a través de un tuit. «Esperamos no tirar la copa por el autobús pero no prometemos nada», bromeaba por su parte el menor de los Hernangómez, mientras Willy, el mayor, bromeaba sobre el incoveniente de los semáforos y la altura.

Here we go again!!!

🥇🏆 😂

BEERPAPI pic.twitter.com/WmlFBDDgwp Marc Gasol (@MarcGasol) September 16, 2019

Cuerpo técnico y jugadores fueron desfilando por el escenario ante el estruendo de la afición congregada en Colón. Hasta un comedido durante toda la jornada Scariolo se animó al calor del entusiasmo del numeroso público. «Soy más de barra que de bailar», advertía Marc Gasol durante el trayecto, al que tampoco la tarima le hizo cambiar de idea. «MVP, MVP», gritó el público cuando Ricky Rubio, el mejor jugador del Mundial, apareció en el escenario.

Rudy Fernández, el gran capitán, cerró la ronda de presentaciones, como no podía ser de otra manera. Lo hizo acompañado de la preciada Copa Naismith y al compás del 'We Are The Champions' de Queen. «Quiero daros las gracias a todos y en especial a todos estos grandes campeones que me han dado la posibilidad de conquistar esta Copa. Viva el baloncesto español», dijo Rudy, que al grito de «MVP, MVP» dio paso a Ricky Rubio.

«La verdad es que no tengo palabras. Ahora me siento realmente como se sintió Marc Gasol al ganar un anillo. Espero que esta historia tan bonita os ayude a seguir adelante y os inspire muchísimo», señaló por su parte el base de los Phoenix Suns, que a su vez le dejó el protagonismo al propio Marc Gasol, uno de los más aclamados dadas sus dotes para la celebración, de sobra demostradas en los festejos de los Toronto Raptors con motivo del título de la NBA conquistado por la franquicia canadiense la pasada temporada. «Cuando no ganemos, sea cuando sea, esperamos que también nos apoyéis», recordó el pívot.

«Ayer se celebró un fantástico partido, el más visto de la historia del baloncesto español y el que convirtió a España en campeona del mundo», dijo Sergio Scariolo antes de ser manteado por sus pupilos. «Aunque el partido pintase mal, bajar los brazos nunca ha sido una opción. Mientras el corazón les ha dado fuerza, el cerebro ha encontrado una solución», añadió el seleccionador ya de vuelta en el suelo.

«Estábamos muy lejos en China pero hemos sentido vuestro apoyo cada día», agradeció Sergio Llull, que recordó el papel de todos aquellos que no salen habitualmente en las imágenes pero forman parte del equipo y el de los jugadores que lograron la clasificación para el Mundial a través de las ventanas FIBA. «Un trocito de esta medalla es suya», señaló el jugador menorquín.

También Quino Colom, uno de los tres jugadores que disputaron los clasificatorios, recordó a sus compañeros que no pudieron estar finalmente en el Mundial.