Segundo compromiso copero para el Cáceres

En apenas una semana el Cáceres Patrimonio de la Humanidad disputa este domingo (20.00 horas), frente al CB Toledo, su tercer partido. El ... segundo de ellos de la Copa de España, tras el triunfo trabajado frente al Spanish Basketball Academy, todos ellos al calor de su grada en el Multiusos.

El conjunto que dirige Jacinto Carbajal quiere refrendar las buenas sensaciones mostradas en los encuentros de las últimas fechas, con victoria incluida en el Trofeo Patrimonio de la Humanidad ante un duro rival como el CB Morón. El técnico verdinegro ha resaltado sobre todo la capacidad de reacción y la perseverancia para remar incluso cuando los inicios no han sido demasiado halagüeños. Cierta precipitación y los errores de precisión son algunos de los caballos de batalla a los que debe hacer frente, sobre todo con la vista puesta en el inicio de la competición en Segunda FEB, con el ascenso como objetivo innegociable.

Son los primeros bocetos de un equipo joven y profundamente renovado al que aún le restan sesiones para ir adquiriendo mayor fiabilidad y en el que de momento está destacando sobre el resto la figura de Wildens Leveque.