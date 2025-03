«No soy un crack, soy uno que se lo curra»

arantza furundarena Domingo, 16 de octubre 2022, 00:37 | Actualizado 14:58h. Comenta Compartir

El hoy gurú de esfuerzo y la disciplina fue un chaval indisciplinado al que expulsaron del colegio. Sergio Scariolo, entrenador de la selección española de baloncesto y técnico de la Virtus de Bolonia, lo cuenta en su libro 'Mi amor por el baloncesto'. Hijo de profesores, simpático, culto y con una labia netamente italiana, el laureadísimo seleccionador nacional admite que le encanta andar metido en mil batallas. «Me las busco, me las busco».

-El libro se lo dedica a su madre, que le demostró «el significado de no rendirse nunca». ¿En qué no se rindió?

-Mi madre, de 93 años, no se rindió ante la muerte de mi padre, su compañero de vida. Han pasado casi 24 años y ha sabido incluso disfrutar. Ella siempre tiene una actitud muy hierática. Su capacidad para relativizar los malos momentos ha sido algo muy inspirador.

-¿Usted es más apasionado?

-No, yo he heredado mucho de ella: esa frialdad en los momentos decisivos o el no caer en la euforia cuando las cosas van bien y mucho menos en la depresión cuando van mal.

-Un oro mundial, cuatro europeos, plata y bronce olímpicos... ¿Se siente un crack?

-De verdad que no. Me veo uno que se lo curra, eso sí. Pero esa faceta del triunfo la he desenmascarado en mi vida. En otros momentos me sentía injustamente infravalorado. Y ahora me siento quizás injustamente sobrevalorado.

-Pau Gasol alaba su forma de involucrarse en los problemas personales de sus jugadores.

-Va en mi carácter. Muchas veces los entrenadores tendemos a ver a los jugadores como máquinas para producir canastas, rebotes... Y no es así. Yo intento ponerme en la cabeza y el corazón del jugador. Hay que saber escuchar. Al final, casi todo es psicología.

«En el mejor momento»

-A sus 61 años sigue pluriempleado. ¿Todavía quiere más?

-No es querer más. Es querer reiterar el estado en el que te sientes cómodo y feliz.

-¿Y sabrá retirarse a tiempo?

-Pueeees... No lo sé. Por ahora no veo el final, me encuentro en el mejor momento. Algún día empezaré a bajar. Y entonces seré yo el que me diga: has perdido la chispa, la energía y la pasión.

-Le llaman gurú. ¿Quién le pone los pies en la tierra?

-Intento ponérmelos yo mismo, porque no hay muchas personas que tengan un poder de condicionar mi forma de ver las cosas. Bueno, salvo mi mujer, je, je...

-El dueño del Virtus, Massimo Zanetti, fue senador de Forza Italia. ¿Es bueno que el entrenador comparta ideología con quien le contrata?

-No es ni bueno ni malo porque nunca hablamos de política.

-Supongo que no dejaría de entrenar a un equipo por cuestiones ideológicas.

-No, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. En países latinos se tienda a manchar de política todo, pero lo veo como una degeneración. No todo es política.

-Aun así, ¿se alegra del triunfo de Giorgia Meloni?

-Nunca recibí mis papeletas de voto. No sé si me las habrán mandado a Canadá, a Florida o a Rusia. En España el resultado se ha presentado de una manera gravísima, como si Mussolini hubiese cogido el poder. Es como cuando el PP y PSOE tenían mayoría absoluta, parecía que se pasaba de Mao a Hitler, y era una mentira total. Todo este extremismo ni lo veo ahora ni lo veía cuando la izquierda gobernaba en Italia.

