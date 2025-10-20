HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Las jugadoras del Baloncesto Badajoz celebran su victoria ante EBA. BALONCESTO BADAJOZ
Primera Nacional

San Antonio y Vítaly La Mar BCB UEx lideran la clasificación

En la Liga Ribésalat, a falta de jugarse dos partidos aplazados de la jornada 2, las chicas del San Antonio también encabezan la tabla en solitario

R. H.

Badajoz

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:46

Comenta

En Primera Nacional masculina el Graginsa UBA Almendralejo vencía al Politécnica UEx SM Basket después de remontar el encuentro. Por su parte, el San Antonio ... Cáceres se impuso al Electromercantil CB Plasencia. El CBA Spain cayó a domicilio frente a Escayolas Paco ADC Baloncesto. Y, finalmente, el Vítaly La Mar BCBadajoz UEX logró llevarse una ajustada victoria en casa del Finca Sagrado Cáceres.

