San Antonio y Vítaly La Mar BCB UEx lideran la clasificación

En Primera Nacional masculina el Graginsa UBA Almendralejo vencía al Politécnica UEx SM Basket después de remontar el encuentro. Por su parte, el San Antonio ... Cáceres se impuso al Electromercantil CB Plasencia. El CBA Spain cayó a domicilio frente a Escayolas Paco ADC Baloncesto. Y, finalmente, el Vítaly La Mar BCBadajoz UEX logró llevarse una ajustada victoria en casa del Finca Sagrado Cáceres.

En la Liga Ribésalat, el Baloncesto Badajoz se impuso en casa con contundencia al EBA, en el partido aplazado de la jornada 1. Por su parte, el Toyota Novomotor San Antonio también ganó con autoridad al EBA.

Jornada 2 al rojo vivo en la Primera Nacional masculina

Graginsa UBA Almendralejo, 74-Politécnica UEx SM, 64

El Graginsa UBA Almendralejo logró una gran remontada para vencer a Politécnica UEx SM Basket. El equipo cacereño comenzó fuerte, dominando el primer cuarto con un contundente 11-23. Sin embargo, los almendralejenses reaccionaron con un brillante segundo cuarto (26-13) que igualó el partido antes del descanso. En la segunda mitad, los locales mantuvieron el ritmo, llevándose el tercer cuarto y sentenciando el encuentro en el último periodo, asegurando así la victoria. El mejor de Graginsa U.B.A. Almendralejo fue Carlos García con 9 puntos, 6 rebotes y 14 de valoración, mientras que en los cacereños destacó Jorge Romero con 16 puntos, 8 rebotes y 19 de valoración.

San Antonio Cáceres, 76-Electromercantil CB Plasencia, 62

El San Antonio Cáceres Basket se impuso al Electromercantil CB Plasencia en un partido en el que desde el inicio los locales tomaron ventaja y supieron mantener el control a lo largo del encuentro. Aunque los visitantes lucharon en la segunda mitad, no fue suficiente para reducir la ventaja, y el San Antonio Cáceres Basket logró llevarse la victoria. El mejor jugador de los locales fue Vidal Toboso con 15 puntos, 6 rebotes y 20 de valoración, mientras que en el conjunto visitante destacó Javier Aceña con 15 puntos, 10 rebotes y 23 de valoración.

Escayolas Paco ADC, 87-CBA Spain B, 67

Escayolas Paco ADC Baloncesto firmó una convincente victoria ante el filial del CBA Spain, en un encuentro que dominaron desde el inicio. Con un primer cuarto muy ofensivo (28-20) y un sólido segundo parcial (19-11), los cacereños se fueron al descanso con una cómoda ventaja. En la reanudación, mantuvieron el ritmo en el tercer cuarto, dejando el partido prácticamente sentenciado. Aunque CBA Spain B reaccionó levemente en el último periodo, no logró reducir la diferencia, y el Escayolas Paco ADC cerró el partido con autoridad. El mejor de los cacereños fue Carlos Lejárrraga con 20 puntos, 10 rebotes y 25 de valoración, mientras que en los pacenses el más destacado fue Estevao Filipe Coelho con 12 puntos, 7 rebotes y 17 de valoración.

Finca Sagrado Corazón B, 69-Vítaly La Mar BCB UEx B, 72

En un duelo entre filiales lleno de altibajos, el Vítaly La Mar BCBadajoz UEx logró una ajustada victoria ante Finca Sagrado Cáceres. Los cacereños comenzaron con fuerza, dominando el primer cuarto por 25-11, pero los pacenses reaccionaron de forma contundente en el segundo periodo con un 14-30 que les permitió irse al descanso por delante. La dinámica continuó en el tercer periodo, ampliando la ventaja visitante. Aunque el Sagrado B apretó en los últimos minutos, no fue suficiente para dar la vuelta al marcador, y Vítaly La Mar B se llevó el triunfo tras una gran remontada. El mejor de los locales fue Jaime Sánchez con 15 puntos, 3 rebotes y 16 de valoración, mientras que en los visitantes destacó Javier Nielsen con 10 puntos, 8 rebotes y 16 de valoración.

Victorias extremeñas en la Primera Nacional femenina

Baloncesto Badajoz, 76-EBA, 37

El Baloncesto Badajoz logró una contundente victoria frente a EBA, en un partido que dominaron de principio a fin y que fue aplazado de la primera jornada en Primera Nacional. Desde el primer cuarto, con un sólido 17-5, las locales impusieron su ritmo y no dieron opciones al rival. El segundo cuarto sirvió para ampliar aún más la diferencia antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, las pacenses mantuvieron su intensidad y firmaron un imponente 22-7. Aunque el último cuarto terminó en empate (13-13), el resultado final reflejó el claro dominio del Baloncesto Badajoz a lo largo de todo el encuentro. La mejor jugadora de las pacenses fue Raissa Lucas con 28 puntos, 5 rebotes y 27 de valoración. Mientras que en las albaceteñas destacó Beatriz Puerta con 6 puntos, 11 rebotes y 8 de valoración.

Toyota Novomotor San Antonio, 78-EBA, 57

Ya en la segunda jornada, el Toyota Novomotor San Antonio se impuso con autoridad a EBA, en un partido que se rompió en la segunda mitad. La primera parte fue muy igualada, con un primer cuarto ajustado y un segundo parcial sin diferencias. Sin embargo, tras la reanudación, Toyota Novomotor San Antonio elevó su nivel ofensivo y defensivo, logrando un 25-15 en el tercer cuarto que marcó el rumbo del encuentro. En el último periodo, sentenciaron con un contundente 24-12, firmando así una victoria clara tras un inicio muy equilibrado. La mejor jugadora cacereña fue Noelia Pariente con 18 puntos, 15 rebotes y 36 de valoración, mientras que en las Escuelas Baloncesto Albacete destacó Lucía Sáez con 24 puntos, 7 rebotes y 23 de valoración.