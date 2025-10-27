El San Antonio se lleva el derbi para seguir colíder

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El San Antonio sumó un nuevo triunfo en el derbi cacereño ante el colista Lithium Iberia Sagrado por 66-82 para mantenerse colíder invicto junto a Huelva Comercio después de cuatro jornadas. El Sagrado plantó cara en el primer cuarto, pero a partir del segundo el cuadro colegial metió la directa. Destacaron Ndjungu con 22 puntos, 7 rebotes y 22 de valoración y Dani Lara con 9 puntos, 7 rebotes, 14 asistencias y 24 de valoración.