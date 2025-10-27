HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
TERCERA FEB

El San Antonio se lleva el derbi para seguir colíder

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

El San Antonio sumó un nuevo triunfo en el derbi cacereño ante el colista Lithium Iberia Sagrado por 66-82 para mantenerse colíder invicto junto a Huelva Comercio después de cuatro jornadas. El Sagrado plantó cara en el primer cuarto, pero a partir del segundo el cuadro colegial metió la directa. Destacaron Ndjungu con 22 puntos, 7 rebotes y 22 de valoración y Dani Lara con 9 puntos, 7 rebotes, 14 asistencias y 24 de valoración.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler
  2. 2 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  3. 3 Sergio Llorente, electricista, advierte sobre el peligro de cubrir los cuadros eléctricos: «Estás creando una bomba en casa»
  4. 4 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  5. 5 Piden penas de entre diez y tres años de cárcel por explotar a extranjeros en labores agrícolas
  6. 6 Propietario de un local convertido en vivienda en Badajoz: «En menos de un mes estará en el mercado»
  7. 7

    El SEPE obliga a desplazarse a otras localidades para tener cita presencial
  8. 8

    Hablan los autónomos extremeños: «Como esto siga así, tenemos los días contados»
  9. 9 La OCU alerta de nuevos casos de estafa: se están haciendo pasar por la Consejería de Sanidad
  10. 10 El SES trata de combatir una plaga de cucarachas en el Hospital de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El San Antonio se lleva el derbi para seguir colíder