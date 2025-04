Un sábado de transistores para el Mideba

REDACCIÖN Badajoz Viernes, 13 de mayo 2022, 20:15 Comenta Compartir

Dos partidos separan al Mideba Extremadura del sueño de coronarse campeón de la División de Honor y ponerle el broche de oro a una temporada de fantasía para los extremeños. La última oportunidad para los midebistas se presenta este sábado con una doble cita en la última jornada de la temporada. Será en tierras viguesas, frente a un Iberconsa Amfiv con los deberes hechos y asentado en la zona noble de la tabla. Pero también en Málaga, donde el líder Albacete debe pinchar para que los pacenses levanten el ansiado trofeo.

El conjunto de Jorge Borba viaja a Galicia con el objetivo de conseguir una victoria que ejerza presión sobre el líder Albacete. Los manchegos comenzarán su partido en el mismo horario que los extremeños, correspondiendo al itinerario unificado de la última jornada del campeonato en División de Honor.

En principio, tanto Mideba como Albacete son favoritos en sus dos compromisos, y más en una liga donde los grandes no suelen fallar ante los que no tienen esa condición, pero «esto es deporte y todo puede pasar», como ha señalado en ocasiones el preparador midebista. El Mideba confía en el milagro y no se confía ante un Iberconsa que será rival pacense también en Copa. Jorge Borba ha definido el encuentro como «muy difícil», ante un equipo que no pondrá las cosas fáciles y que quiere despedir la temporada brindándole una victoria a su afición.

Caprichoso ha sido el destino para un Mideba Extremadura que tendrá que afrontar el primer encuentro de Copa del Rey también ante Iberconsa Amfiv. El sorteo, celebrado el pasado martes, emparejó a extremeños y vigueses en la primera ronda del torneo, Una casualidad a la que hay que restar importancia, a pesar de que el partido de este sábado también ayudará a los midebistas a conocer al rival de cara a la cita copera.

A pesar de la circunstancia del sorteo, Borba no duda de que los de César Iglesias serán un duro hueso de roer. La escuadra viguesa cuenta en sus filas con jugadores de máxima calidad. Los extremeños tendrán que mirar muy de cerca a Agustín Alejos o Fabián Romo si quieren conseguir la victoria.

El técnico también se ha referido a qué supondría conseguir el ansiado título liguero. «Haríamos historia dentro de una temporada ya para enmarcar. Sería lo más grande». Galicia será la última parada y oportunidad para los extremeños de alzarse con el título liguero. Sería el final perfecto para un grupo que se consagraría por primera vez campeón de División de Honor. Porque en años anteriores el Mideba Extremadura conquistó la fase regular, pero quedó en título 'honorífico' pues era la antesala de unos playoffs donde solía caer ante Ilunion. Con la pandemia, en las dos últimas campañas el campeón de la fase regular es propietario del título. Les espera una cita este sábado (18:00 horas) en el Pabellón de Bouzas de Vigo a la espera de buenas noticias desde Málaga. Una fecha que los midebistas quieren preservar en la historia.

Temas

Baloncesto

Vigo

Mideba