Regreso triunfal del BCB a La Granadilla ante el Dos Hermanas

Victoria balsámica del Vítaly La Mar BCB en el estreno del nuevo parqué de La Granadilla. El equipo de Pablo Cuevas se reencontró con ... la victoria tras el tropiezo de la anterior jornada.

El choque comenzó con un vendaval local: un parcial de 11-0 que encendió las gradas y marcó el tono del encuentro. Pese al arreón inicial, Fernando Cotán e Ignacio Vioque recortaron diferencias para cerrar el primer cuarto con un ajustado 13-10.

En el segundo periodo, Jake Wojcik asumió galones desde el perímetro. Con dos triples y una canasta, impulsó de nuevo a los pacenses junto a Adri Méndez, permitiendo al Vítaly La Mar BCB irse al descanso con una cómoda ventaja (32-24). Tras el paso por vestuarios Jaime Paredes encadenó dos triples y Asier Cuadra amplió la brecha al cierre del tercer cuarto (54-39). Con el marcador favorable, el BCB desplegó su mejor baloncesto.

El broche lo puso el debutante Leo Tompea, que sumó sus primeros puntos en la categoría y cerró el marcador con el definitivo 78-51. El MVP del encuentro fue Álex Young, con una actuación completa: 14 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 20 de valoración.

Por su parte, el Bosco Mérida no pudo mantener su pleno de victorias y cayó en un trepidante partido de gran frenesí ofensivo ante el Huelva Comercio en la cancha del conjunto andaluz (102-96). En los emeritenses destacaron los 32 puntos de Manuel Ricardo. Más igualado aún fue el choque del Sagrado Corazón ante el Ática Coria, que se decantó para los hispalenses por un punto (82-81), con Tyrone Perry como hombre más destacado en ataque de los cacereños. También cayó el Hache Publicidad Moraleja en su compromiso en el Adolfo Suárez frente al Aljaraque (52-66), con Fernández y Froufe firmando 16 puntos.

San Antonio Cáceres

Cerró la sesión sabatina de los extremeños el City of Badajoz Academy, que perdió en la cancha del San Fernando por 81-64, con 27 puntos de Joshua Tomaic para los pacenses.

Este domingo cierra la jornada el San Antonio Cáceres, que recibe en su feudo al Peñarroya a las 12.00 horas.