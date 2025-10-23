HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 23 de octubre, en Extremadura?
Acción del duelo disputado entre el CB Plasencia y el Sagrado. FExB
Baloncesto

Primer derbi cacereño en Primera Nacional

En la categoría femenina, los equipos extremeños viajan a Castilla-La Mancha para el tercer partido liguero

R. H.

Badajoz

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18

Comenta

En la Liga Ribésalat, MF Renovables Al-Qázeres y Baloncesto Badajoz viajan a Castilla-La Mancha para el tercer partido liguero, mientras que Toyota Novomotor San Antonio aplaza su encuentro al 23 de noviembre.

En Primera Nacional masculina la jornada 3 comienza con el Politécnica UEX SM Basket recibiendo a Escayolas ADC Baloncesto y Formación Deportiva Mérida a Graginsa UBA Almendralejo, ambos este sábado, a las 19.00 horas. Por su parte, CBA Spain jugará en casa frente a Finca Sagrado Cáceres (sábado, 20.00). Finalmente, los pacenses Vítaly La Mar BCBadajoz UEX y BB Baloncesto Badajoz visitan a Electromercantil CB Plasencia (sábado, 20.30) y San Antonio Cáceres Basket (domingo, 12.00), respectivamente.

En la Liga Ribésalat, los equipos extremeños se trasladan a tierras manchegas para disputar la tercera jornada liguera. El MF Renovables Al-Qázeres jugará a domicilio frente al EBA (sábado, 20.00 horas), mientras que Gestoría Mercantil-CD Grupo76 Alkasar recibe al Baloncesto Badajoz (domingo, 18.00). Por su parte, el partido del Toyota Novomotor San Antonio se aplaza al 23 de noviembre, el cual le enfrentará a domicilio al Ferial Plaza Guadalajara.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tropieza con un parterre lleno de cemento en la Plaza de España de Badajoz
  2. 2 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  3. 3 Aviso de la Aemet: una borrasca atlántica pone en alerta a Extremadura este sábado
  4. 4 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  5. 5 La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad
  6. 6 Los empresarios de Navalmoral ofrecen contrato y vivienda gratis a inmigrantes latinos
  7. 7

    El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz
  8. 8 Calendario laboral oficial de fiestas locales de Extremadura en 2026
  9. 9 La oposición en bloque tumba la reforma reglamentaria del PP para reiniciar la legislatura
  10. 10 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Primer derbi cacereño en Primera Nacional

Primer derbi cacereño en Primera Nacional