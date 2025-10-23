Primer derbi cacereño en Primera Nacional

R. H. Badajoz Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

En la Liga Ribésalat, MF Renovables Al-Qázeres y Baloncesto Badajoz viajan a Castilla-La Mancha para el tercer partido liguero, mientras que Toyota Novomotor San Antonio aplaza su encuentro al 23 de noviembre.

En Primera Nacional masculina la jornada 3 comienza con el Politécnica UEX SM Basket recibiendo a Escayolas ADC Baloncesto y Formación Deportiva Mérida a Graginsa UBA Almendralejo, ambos este sábado, a las 19.00 horas. Por su parte, CBA Spain jugará en casa frente a Finca Sagrado Cáceres (sábado, 20.00). Finalmente, los pacenses Vítaly La Mar BCBadajoz UEX y BB Baloncesto Badajoz visitan a Electromercantil CB Plasencia (sábado, 20.30) y San Antonio Cáceres Basket (domingo, 12.00), respectivamente.

En la Liga Ribésalat, los equipos extremeños se trasladan a tierras manchegas para disputar la tercera jornada liguera. El MF Renovables Al-Qázeres jugará a domicilio frente al EBA (sábado, 20.00 horas), mientras que Gestoría Mercantil-CD Grupo76 Alkasar recibe al Baloncesto Badajoz (domingo, 18.00). Por su parte, el partido del Toyota Novomotor San Antonio se aplaza al 23 de noviembre, el cual le enfrentará a domicilio al Ferial Plaza Guadalajara.