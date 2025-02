Pasar página tras las derrotas, asignatura pendiente del Cáceres

La fortaleza mental es uno de los caballos de batalla indomables para el Cáceres esta temporada que, en algunos tramos, ha provocado que pierda ... las riendas y se resienta de manera decisiva el dinamismo de su juego y la clarividencia. El ejemplo más reciente es el duelo que le enfrentó en el Multiusos al Albacete. Su puesta en escena fue errática, tibia, sin mordiente ni chispa competitiva. «Hemos llegado veinte minutos tarde al partido», se lamentaba el técnico verdinegro, Adrià Alonso, que identificó el problema, pero transcurrían los minutos sin que llegara la ansiada reacción de sus pupilos. Desde el parqué, la lectura difería poco del análisis que alumbra el banquillo, «no entramos bien en el partido, tenemos que luchar más y no cometer tantos errores, debemos volver a ganar la consistencia que teníamos», explicaba el MVP de los cacereños, Sá Pinto.

La desconexión duró dos cuartos nefastos para los locales, que anotaron 23 puntos y se fueron a vestuarios con una desventaja de 16. «Hemos concedido sobre todo en la primera parte, ellos lo han sabido castigar bien», refrendaba Alonso. Lo suficiente para dilapidar las opciones de victoria de los extremeños que delante se toparon con un rival que frecuenta la zona media-baja que no desaprovechó la oportunidad de pescar en el río revuelto.

El técnico barcelonés lo había advertido en las charlas previas al duelo, consciente de por dónde pasaban las posibles fallas que concentraban los puntos de fuga. «Era un encuentro en el que teníamos que estar muy fuertes a nivel de mentalidad y nos ha costado». No era casualidad ni un cortocircuito puntual que había apagado el diferencial general de la plantilla, hay cierto patrón que se suele repetir cuando llega un compromiso posterior a un tropiezo. «Viene precedido de la derrota anterior y nos ha costado tener esa alegría a la que acostumbramos». El preparador catalán ha enfatizado en varias ocasiones sobre esa fragilidad traducida en ansiedad, nerviosismo y precipitación motivada por un resultado adverso. «Tenemos que entender que la derrota forma parte de nuestro trabajo y ser capaces de pasar página lo más rápido posible». Otro capítulo de ese colapso mental ocurrió tras caer ante el Ciudad de Huelva en la jornada 8. Una semana después, contra el Clavijo, temblaron las piernas, se agarrotaron las muñecas con pobres porcentajes desde la línea de personal y la victoria fue agónica y por la mínima.

Tras caer ante el Albacete, el técnico no quiso dejarse llevar por un pesimismo desalentador y contagioso y viró su discurso hacia la vertiente constructiva, «si tenemos que buscar algo positivo es que no hemos dejado de intentarlo», porque el Cáceres remó hasta el final tirando de orgullo en el tercer cuarto, pese al lastre que arrastraba del primer tramo del choque. Sin escudarse en esos factores, Adrià Alonso no pudo evitar mencionar cuestiones arbitrales que también considera que están siendo determinantes, «se han dado situaciones que no se pueden controlar, pero van siendo demasiado habituales cada semana; no quiero hablar de esas cosas y más con derrota».

Terreno inexplorado

El Cáceres afronta ahora un terreno inexplorado esta campaña y que le exigirá un nivel de madurez de mucha altura para neutralizar las dudas, que se han convertido en un incómodo compañero de viaje con especial incidencia cuando aparecen las turbulencias. Es la primera vez en su concurso en Segunda FEB que acumula dos traspiés consecutivos y, a tenor del impacto que suelen tener los reveses en el grupo, Alonso tendrá durante el parón de la competición las próximas dos semanas mucho trabajo para remendar anímicamente a su plantel. También permitirá que varios jugadores tocados por distintas molestias puedan recuperar el tono físicamente. «Es momento de estar juntos todos y de que no dejemos de confiar en las capacidades que tenemos, que son muchas».

En cualquier caso, mayores son las dificultades que está atravesando el que era, hasta la fecha, su máximo perseguidor en la lucha por el liderato. El Biele acumula una hoja de servicios repleta de borrones con tres partidos seguidos mordiendo el polvo, lo cual ha impedido que el primer puesto haya peligrado para los extremeños. Esa es la buena noticia, que el Cáceres se mantiene en lo más alto pese a su momento de cierta zozobra; la mala, que el espectro de aspirantes al acecho es ahora más amplio, porque La Salud Archena está protagonizando una gran remontada que le ha permitido igualar el registro de los vascos con 11-7, merced a que ha ganado sus últimas cuatro citas, colocándose a un triunfo de los verdinegros. Además, a dos victorias, se sitúan la Cultural Leonesa y un Caja 87, que es otro de los equipos más en forma de la conferencia Oeste.