Sin opción de victoria en Melilla Nikolic, máximo anotador ayer del Cáceres junto a Parejo. :: adg media Un nefasto inicio del Cáceres en su visita melillense corta la racha de dos victorias MIGUEL ÁNGEL GUILLÉN MELILLA. Sábado, 19 octubre 2019, 11:06

Se cortó la racha de dos victorias consecutivas con la que llegaba el Cáceres a Melilla, donde encajó su segunda derrota de la temporada en un mal partido en líneas generales, marcado por un inicio nefasto, en el que los pobres porcentajes en el tiro, las malas decisiones en ataque y el extraño partido de Uriz en la dirección lastraron las opciones de seguir la dinámica ganadora. Tampoco ayudaron la irregularidad defensiva ni la falta de referencias interiores en uno de los peores partidos del dúo Joseph-Kuiper. Un conjunto de factores negativos que pusieron la victoria del conjunto melillense más cómoda de lo que se esperaba antes de un partido que dominó el conjunto de Alejandro Alcoba de principio a fin por diferencias superiores a los diez puntos.

71 MELILLA 60 CÁCERES Melilla Luke (0), Misters (8), Matulionis (13), Ucles (6) y Hartwich (6) -cinco inicial- Javi Marín (7), Didac Cuevas (2), Agada (11), Witlinski (4) y Sidibé (14). Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Uriz (3), Rakocevic (9), Ventura (1), Kuiper (5) y Joseph (6) -cinco inicial- Zubizarreta (3), Nikolic (10), Jankovic (4), Parejo (10) y Jorge Bilbao (9). Árbitros: Lema Parga (Colegio gallego), Langa de Martín (Colegio madrileño) y Garvin Domingo (Colegio madrileño). Sin eliminados. Parciales por cuartos: 25-11, 18-20 (43-31), 16-18 (59-49), 12-11 (71-60) Incidencias: Pabellón Javier Imbroda Ortiz. 500 espectadores.

La salida a pista del equipo de Roberto Blanco no pudo ser peor, como reflejó el parcial de 15-0 encajado en los cinco munitos iniciales. La defensa cacereña no existió. Sus dificultades para controlar el rebote defensivo eran patentes y en ataque, con un Uriz desconocido, acumulaba error tras error en forma de pérdidas de balón, malas decisiones o errores en la pintura de un Joseph muy desacertado. Porque durante esa primera mitad de cuarto, en la que el equipo cacereño no anotó, todo se resumió en balones a Joseph en el poste bajo y a Kuiper sin recurrir al tiro exterior.

Mientras los hombres de Blanco estaban desaparecidos, Matulionis comenzó su recital de triples. Hasta que tras un tiempo muerto del técnico del Cáceres, Rakocevic tomó las riendas del ataque en lo que a liderazgo se refiere, y asumió tres tiros consecutivos que supusieron cinco puntos, triple incluido, y acabaron con las dudas en ataque de un equipo que comenzó a ofrecer otra imagen con Zubizarreta en la dirección. Además de mejorar algo en defensa, aunque sufriendo cuando salió a pista Agada, los tiros libres en los últimos minutos, al estar en 'bonus' el cuadro local, permitieron que la diferencia no fuese a más e incluso se recortó a tan solo ocho puntos (19-11). Pero un arreón final de Javi Marín con cinco puntos dejó la renta en 14 de desventaja al descanso (25-11).

Cambió algo la decoración y sobre todo el juego del equipo cacereño en el segundo cuarto, aunque de salida llegó la máxima desventaja en el marcador (28-11) con el poderío de Sidibé martilleando aún más sobre las huestes de Blanco. Apareció Parejo como líder, aunque asumiendo tiros exteriores precipitados y con un fiable Jankovic y un ritmo nuevo que le volvió a imprimir Zubizarreta, comenzó la reacción con un parcial de 2-10. Sin embargo, le faltó consistencia y regularidad en el juego y no pudo llegar al descanso en una desventaja por debajo de los 10 puntos. Porque Rakocevic sufrió un leve esguince y no pudo jugar los últimos minutos del segundo cuarto, Parejo sumaba pero estaba desacertado en el triple, Joseph sumó su primera canasta a tres minutos y medio para el descanso y Kuiper su primer punto en tiro libre a menos de minuto y medio para el parón. Se mantenía la rémora ofensiva en la pintura del Cáceres, que seguía lastrándole. Solo la zona ordenada por Roberto Blanco paliaba un mal primer tiempo y todavía les dejaba con opciones de ganar el choque cuando se llegó al descanso (43-31).

Tras el intermedio, la defensa del Cáceres dio un paso adelante y fue lo único que le permitió mantenerse en el partido, siempre a distancias de más de diez puntos, a excepción de un momento clave en el partido, a 4'38« para el final del tercer cuarto, cuando los hombres de Roberto Blanco se colocaron a tan solo seis puntos (50-44). La aparición de Nikolic en ataque, las defensas alternativas y la pareja interior formada por Jankovic y Jorge Bilbao, que daban consistencia al rebote y una dosis de intensidad que no ofrecían Joseph y Kuiper, parecían meter de lleno en el partido al conjunto cacereño. Pero la constante del partido no cambió y las pérdidas de balón, con Uriz como principal referente negativo en esta faceta, los tiros precipitados de tres puntos, en los que se sucedían error tras error, y la aparición fugaz del trío clave en Melilla, formado por Sidibé, Agada y Matulionis, con un parcial de 7-0 devolvieron el marcador a las diferencias de diez o más puntos.

Ahí, con 11 puntos de desventaja al inicio del último cuarto (71-60), ya no tuvo opción Cáceres. Nunca dio la sensación de poner en aprietos la victoria local. El desacierto y abuso del triple fue exagerado, la referencia de Rakocevic, muy mermada por el esguince, se diluyó y en la zona no tenía puntos, salvo algunas acciones esporádicas de carácter de Jorge Bilbao.

El Melilla lograba recuperar el control del rebote, lo que le permitió tener un final de partido cómodo ante un conjunto como el cacereño que finalizó el partido con un 17 % de acierto en tiros de tres puntos (4 de 23), un 46 % en tiros de dos puntos y un total de 16 pérdidas de balón. Factores de una estadística que no hicieron más que reflejar las causas de una derrota sin paliativos de un equipo que no compitió de principio a fin y que se vio lastrado por el pésimo inicio de partido.