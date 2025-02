Jokic firma el contrato más alto en la historia de la NBA

Los Jazz cortan a Juancho Hernangómez y Ricky Rubio vuelve a los Cavaliers

Malas noticias para Juancho Hernangómez. Los Utah Jazz han cortado al alero español, que deberá buscar un nuevo destino al no entrar en los planes de la franquicia de Salt Lake City. El madrileño, que recaló en los Jazz el pasado febrero, tras unos meses agitados en los que pasó sin brillo por los Boston Celtics y los San Antonio Spurs después de salir de unos Minnesota Timberwolves que le impidieron participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, tuvo un papel secundario en la rotación de Quin Snyder, pese a que terminó bien la temporada, y no parecía encajar en la hoja de ruta de Will Hardy, quien relevó hace unos días al técnico que lideró la reconstrucción de la franquicia.

Juancho Hernangómez, que de haber continuado en los Jazz hubiera percibido 7,3 millones de dólares, pasa a ser agente libre y busca un equipo en el que iniciar una nueva etapa en la NBA, competición en la que aterrizó en 2016 de la mano de los Denver Nuggets, que le eligieron en el puesto 15 del 'draft' y donde disfrutó de sus mejores campañas antes de que le enviasen a los Minnesota Timberwolves en febrero de 2020. En caso de no conseguirlo, regresaría a Europa, donde ha sonado para equipos como el Real Madrid o el Barça.

Por su parte, Ricky Rubio volverá a los Cleveland Cavaliers, después de que la franquicia de Ohio le haya ofrecido un contrato de 18,4 millones de dólares por las tres próximas temporadas. El base de El Masnou, que sigue recuperándose de la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado 29 de diciembre en un partido ante los New Orleans Pelicans, firmó en febrero por los Indiana Pacers, equipo con el que lógicamente no llegó a debutar, y no llegará a tiempo para el inicio de la temporada, lo que no ha sido obstáculo para que los Cavs apuesten por el español después del gran papel que desempeñó hasta que el infortunio se cebó con su rodilla, con unos promedios de 13,1 puntos, 4,1 rebotes y 6,6 asistencias en 34 partidos.