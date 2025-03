Jimmy Butler se viste de Jordan para eliminar a los Bucks de Antetokounmpo

Antonio Garrido Madrid Jueves, 27 de abril 2023, 12:25 | Actualizado 12:44h. Comenta Compartir

Los Miami Heat firmaron en la madrugada de este miércoles la mayor sorpresa de la temporada en la NBA. La franquicia de Florida ganó en Milwaukee 126-128 y cerró la serie en 4-1 a su favor, dejando fuera de los 'playoffs' al mejor equipo de la fase regular, los Bucks de Giannis Antetokounmpo, primeros cabezas de serie del Este. Es la sexta vez en la historia de la NBA que el octavo clasificado apea al mejor récord de conferencia a las primeras de cambio. Antes lo hicieron los Nuggets (1994), Knicks (1999), Warriors (2007), Grizzlies (2011) y Sixers (2012).

Un logro conseguido gracias a un Jimmy Butler incontestable. El alero de Miami firmó un encuentro sobresaliente con 42 puntos, forzando la prórroga con una canasta inverosímil a 0,5 segundos de la bocina final. Los Heat remontaron 16 puntos en el último cuarto. Bam Adebayo, protagonista con un triple-doble, y Gabe Vincent ayudaron a buscar esa igualada en el tramo final, pero Butler fue el que orquestó una proeza que pasará a la historia de la NBA.

Por su parte, Giannis Antetokounmpo no tuvo su mejor encuentro, sobre todo en la prórroga. El ganador del anillo en 2021 anotó 38 puntos y cogió 20 rebotes, pero falló 13 tiros libres que habrían sellado la victoria de los Bucks para acercar la serie a ese séptimo y definitivo partido, quedándose en 10 de 23 desde la línea de libres en lo que se ha convertido en su particular talón de Aquiles.

Al término del encuentro que confirmó la temprana eliminación de uno de los favoritos al título, Antetokounmpo dejó una reflexión para el recuerdo. Un periodista le preguntó si consideraba esta derrota como un fracaso, y el griego argumentó: «Me hiciste la misma pregunta el año pasado. ¿Tú consigues un ascenso cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año que trabajas es un fracaso? ¿Sí o no? No, cada año trabajas para conseguir algo, para conseguir una meta: un ascenso, cuidar de tu familia...»

Seguidamente, puso el ejemplo del jugador más importante de la historia del baloncesto: «Michael Jordan jugó 15 años y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve fueron un fracaso? No hay fracaso en el deporte. Hay días buenos y días malos, a veces triunfas, otras no. De eso trata el deporte», concluyó el ala-pívot griego.

Los Knicks vuelven a unas semifinales

Los Knicks sellaron también un pase a semifinales que no conseguían desde 2013. Dominaron de principio a fin la serie ante los Cleveland Cavaliers de un Ricky Rubio que no jugó por decisión técnica, y cerraron el resultado global en un contundente 4-1.

Destacar además la victoria de los Memphis Grizzlies ante los Lakers por 99-116, que pone la serie en un ajustado 3-2 a favor de la franquicia californiana. También vencieron los Golden State Warriors a los Sacramento Kings por 123-116, situando la contienda global en otro equilibrado 3-2.