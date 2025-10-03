El Multiusos da la bienvenida a un ilusionante Al-Qázeres

El Alter Enersun Al-Qázeres regresa a casa con la mejor de las sonrisas. Tras el brillante triunfo en Madrid ante el Real Canoe en ... la primera jornada (66-75), el conjunto cacereño afronta este sábado (18.00 horas) su estreno en el Pabellón Multiusos frente al Castelló, un rival que llega herido tras caer con claridad en su feudo contra EL Zamora (56-68). El reto es mantener la energía del debut y confirmar que el equipo quiere hacerse fuerte en casa este inicio de temporada en la Liga Femenina Challenge.

Jesús Sánchez, entrenador del cuadro extremeño, en la previa, valoró lo vivido en la capital como un impulso: «La alegría del debut en Madrid nos ha venido muy bien para sentir que lo que trabajamos en pretemporada ha tenido su reflejo en un partido oficial». El técnico subrayó la madurez de sus jugadoras en los momentos complicados: «Cuando el Canoe se puso a dos puntos supimos reaccionar y recuperar la ventaja. Para ganar fuera de casa hay que hacer lo que hicimos allí, demostrar inteligencia y saber jugar los finales».

Más allá del resultado, Sánchez destacó el impacto inmediato de las recién llegadas: «La mejor noticia fue que las jugadoras nuevas ya aportan. Están llamadas a tirar del equipo y en el primer partido lo han hecho».

Sobre el Castelló, el técnico avisó de que no será un rival sencillo: «Es un equipo que mantiene a muchas jugadoras del bloque del año pasado. Eso les da experiencia y conjunción. El otro día contra el Zamora estuvieron muy fallonas, pero las veo peligrosas porque ya vienen con mucho aprendido».

La clave, insistió Sánchez, está en la regularidad y en el respaldo del público para superar esas pequeñas crisis que tanto costó afrontar el año pasado: «Cuando fuimos brillantes, lo fuimos de verdad, pero cuando bajamos el nivel debemos conseguir que ese momento malo sea lo menos dañino posible. Ojalá la afición venga al Multiusos a apoyar. Muchas de nuestras opciones de temporada pasan por hacerlo bien en casa».

Con la plantilla en buen estado físico y la ilusión intacta, el Al-Qázeres quiere dar continuidad a su prometedor arranque y regalar a los suyos un estreno victorioso en Cáceres.