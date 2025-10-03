HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Lucía Fontela y Lucía Méndez, en un partido reciente. J. C. R.
Liga Femenina Challenge

El Multiusos da la bienvenida a un ilusionante Al-Qázeres

El conjunto cacereño, reforzado por la primera victoria en Madrid, recibe este al Castelló con la ambición de hacerse fuerte en casa

R. H.

Cáceres

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:52

El Alter Enersun Al-Qázeres regresa a casa con la mejor de las sonrisas. Tras el brillante triunfo en Madrid ante el Real Canoe en ... la primera jornada (66-75), el conjunto cacereño afronta este sábado (18.00 horas) su estreno en el Pabellón Multiusos frente al Castelló, un rival que llega herido tras caer con claridad en su feudo contra EL Zamora (56-68). El reto es mantener la energía del debut y confirmar que el equipo quiere hacerse fuerte en casa este inicio de temporada en la Liga Femenina Challenge.

