El Móstoles saca a la luz las carencias del Miralvalle

Juan Carlos Ramos Plasencia Sábado, 11 de octubre 2025, 22:12

La primera derrota en casa ha llegado demasiado pronto para el Hierros Díaz Miralvalle Plasencia. En la segunda jornada, en casa y ante el Móstoles (53-67), en un encuentro que se le hizo muy largo y en el que fue de más a menos.

El conjunto madrileño fue superior durante casi todo el partido, especialmente tras el descanso, cuando impuso su físico y su ritmo. El Miralvalle dejó al descubierto sus carencias interiores, acrecentadas tras la salida por bajo rendimiento de la estadounidense Jasmine Payne. La dirección deportiva busca refuerzos, pero la ausencia de referencia en la pintura se notó demasiado ante el poderío de Elizabeth Abubakar y de Ángela Jiménez, que regresaba a Plasencia tras dos temporadas en el club.

Miralvalle: Marta Pérez (10), Victoria Michel (9), María Romero (5), Pauline Laurenson (14), Cristina Lázaro (8) -cinco inicial-, Lucía Navas, Ana Fernández (1), Lucía Márquez y Guada Cuesta (6). 53 - 67 Móstoles: M. Correa (4), B. Martínez (20), B. Rodríguez (2), E. Abubakar (7), Á. Jiménez (6) -cinco inicial-, D. Vaquero (11), P. González, H. Sanz (3), B. Moreno, N. Gómez (7) y M. Gámez (7). Parciales: 14-15, 34-29, 43-51 y 53-67.

Árbitro: Alejandro García Salardón y Adrián Rodríguez Peguero.

Incidencias: Pabellón Ciudad de Plasencia.

Pese a todo, el Miralvalle comenzó bien, cerrando el primer cuarto con un ajustado 14-15 y llegando a dominar en el segundo con rentas de hasta cinco puntos (34-29), impulsado por el acierto de Marta Pérez y Pauline Laurenson. Pero ahí se acabó la resistencia.

Tras el paso por vestuarios, el Móstoles endosó un parcial de 0-8 que rompió el partido. A partir de entonces, la base Beatriz Martínez, autora de 20 puntos, controló el tempo del encuentro y llevó a su equipo hasta una victoria incuestionable.

Con 43-51 al final del tercer cuarto, el Miralvalle ya no tuvo respuesta. En el último tramo tiró más de orgullo que de juego, pero terminó cayendo con claridad (53-67).