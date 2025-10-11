HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 11 de octubre, en Extremadura?
Ángela Jiménez, que regresaba a Plasencia, ante María Romero. J. C. Ramos
Liga Femenina 2

El Móstoles saca a la luz las carencias del Miralvalle

El equipo placentino cosechó su primera derrota a causa de las limitaciones interiores de su plantilla

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:12

Comenta

La primera derrota en casa ha llegado demasiado pronto para el Hierros Díaz Miralvalle Plasencia. En la segunda jornada, en casa y ante el Móstoles (53-67), en un encuentro que se le hizo muy largo y en el que fue de más a menos.

El conjunto madrileño fue superior durante casi todo el partido, especialmente tras el descanso, cuando impuso su físico y su ritmo. El Miralvalle dejó al descubierto sus carencias interiores, acrecentadas tras la salida por bajo rendimiento de la estadounidense Jasmine Payne. La dirección deportiva busca refuerzos, pero la ausencia de referencia en la pintura se notó demasiado ante el poderío de Elizabeth Abubakar y de Ángela Jiménez, que regresaba a Plasencia tras dos temporadas en el club.

Miralvalle:

Marta Pérez (10), Victoria Michel (9), María Romero (5), Pauline Laurenson (14), Cristina Lázaro (8) -cinco inicial-, Lucía Navas, Ana Fernández (1), Lucía Márquez y Guada Cuesta (6).

53

-

67

Móstoles:

M. Correa (4), B. Martínez (20), B. Rodríguez (2), E. Abubakar (7), Á. Jiménez (6) -cinco inicial-, D. Vaquero (11), P. González, H. Sanz (3), B. Moreno, N. Gómez (7) y M. Gámez (7).

  • Parciales: 14-15, 34-29, 43-51 y 53-67.

  • Árbitro: Alejandro García Salardón y Adrián Rodríguez Peguero.

  • Incidencias: Pabellón Ciudad de Plasencia.

Pese a todo, el Miralvalle comenzó bien, cerrando el primer cuarto con un ajustado 14-15 y llegando a dominar en el segundo con rentas de hasta cinco puntos (34-29), impulsado por el acierto de Marta Pérez y Pauline Laurenson. Pero ahí se acabó la resistencia.

Tras el paso por vestuarios, el Móstoles endosó un parcial de 0-8 que rompió el partido. A partir de entonces, la base Beatriz Martínez, autora de 20 puntos, controló el tempo del encuentro y llevó a su equipo hasta una victoria incuestionable.

Con 43-51 al final del tercer cuarto, el Miralvalle ya no tuvo respuesta. En el último tramo tiró más de orgullo que de juego, pero terminó cayendo con claridad (53-67).

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura
  2. 2 Un joven de 20 años muere tras una salida de vía en la EX-338, a la altura de Cristina
  3. 3 Fernando Palazuelo, promotor del Hilton de Cáceres, se casa este sábado en su hotel con la actriz peruana Micaela Belmont
  4. 4 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  5. 5

    El nuevo puente de Alcántara se somete a sus pruebas de carga
  6. 6 Cáceres vive su boda del año con presencia de la alta sociedad
  7. 7 Herido tras la salida de vía y posterior vuelco de un camión articulado en la N-432
  8. 8

    Logrosán pone orden con un bando a la masiva llegada de caballistas que peregrinan a Guadalupe
  9. 9

    La Junta defiende que su subida de 80 euros al mes sitúa a los docentes en la media nacional
  10. 10 Herido grave tras una caída mientras cogía aceitunas en Almendralejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Móstoles saca a la luz las carencias del Miralvalle

El Móstoles saca a la luz las carencias del Miralvalle