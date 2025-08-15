HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Victoria Michel durante su etapa en el Unión Florida de Argentina.
Liga Femenina 2

El Miralvalle refuerza su pintura con Victoria Michel

La joven pívot cuenta con experiencia internacional, ya que disputó en 2021 el Mundial sub-19 con la selección argentina

R. H.

Badajoz

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:11

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle refuerza su juego interior para la temporada 2025/2026 con la incorporación de Victoria Michel, una pívot joven, con talento y experiencia internacional que llega para aportar presencia en la pintura, carácter competitivo y capacidad de trabajo. Victoria Michel (Porto Seguro, 08-04-2003), con nacionalidad argentina y alemana, completó su formación de base en el club Unión Florida de Argentina, donde permaneció entre 2012 y 2022. Durante esa etapa, compaginó la Liga Nacional de la temporada 2021/2022 con la Liga Metropolitana jugada cada año, adquiriendo juego interior con versatilidad y solidez.

En 2023 dio el salto al Instituto de Córdoba, también en liga nacional, y retornó posteriormente a Unión Florida para disputar la temporada 2024/2025, uno de los años más completos de su trayectoria hasta la fecha. En el plano internacional, defendió la camiseta de la selección argentina en el Mundial sub-19 disputado en Hungría en 2021.

Victoria se muestra emocionada ante el reto: «Estoy muy agradecida y feliz por esta oportunidad. Vengo con muchas ganas de trabajar, de aportar desde mi posición y de aprender cada día junto al grupo. Daré lo mejor de mí para este equipo y la afición». Su club destaca de ella que «es una jugadora que aporta un físico real en la pintura, trabajo diario y una formación sólida que se ha forjado en uno de los grandes equipos formativos de Argentina. Su físico y su juego interior la convierten en una pieza clave para nuestro proyecto».

Con su llegada, el club suma calidad, compromiso e intensidad al juego interior, reforzando un núcleo que combina juventud, madurez competitiva y ambición bajo la dirección de Adrijana Knežević. Victoria Michel se une a un proyecto que quiere ser físico, sólido y competitivo en la exigente Liga Femenina 2. Victoria se une al grupo formado ya por María Romero, Cristina Lázaro, Guada Cuesta, Marta Pérez, Jasmine Payne, Ana Fernández, Lucía Navas y Pauline Laurenson.

