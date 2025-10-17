Miralvalle, a por la reacción en Madrid

El Hierros Díaz Miralvalle Plasencia afronta este sábado (18.45 horas) una exigente visita al pabellón de San Blas, en Madrid, donde se medirá al ... Cesur Distrito Olímpico en la tercera jornada de la Liga Femenina 2. El conjunto placentino viaja con el objetivo de recuperar sensaciones tras la dura derrota sufrida la pasada semana en casa frente al Móstoles, que frenó el buen arranque liguero con victoria en la jornada inaugural ante el Isla Bonita en Canarias.

El rival no será sencillo. El Distrito Olímpico, radicado en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, ha firmado un inicio inmaculado con dos triunfos en dos partidos, demostrando que su condición de recién ascendido no le impide competir con solvencia en la categoría. Hasta el momento se ha mostrado muy superior frente al Basket Almeda y al Andratx, dos conjuntos teóricamente asequibles, pero ante los que impuso su ritmo y fortaleza interior.

Por su parte, el Miralvalle afronta el encuentro con una plantilla corta y aún pendiente de reforzarse en el juego interior tras la rescisión del contrato de Jasmine Payne antes del inicio de la liga. El club continúa rastreando el mercado en busca de una jugadora que aporte solidez bajo los aros, aunque todavía no ha cerrado ninguna incorporación. Se espera que pueda llegar la próxima semana.

El equipo de Adrijana Knežević presenta un balance de 1-1 y busca mejorar la imagen ofrecida en casa ante el Móstoles, donde fue claramente superado por dentro y se desfondó en la segunda mitad. «El Distrito Olímpico es un rival que juega bien, sobre todo en casa. Son muy agresivas y tienen un gran juego interior», señaló la entrenadora serbia.

«Nosotras debemos centrarnos en corregir errores y crecer como equipo. Hemos trabajado bien esta semana, con la cabeza alta, y ojalá podamos sacar una victoria en una pista complicada como la de San Blas», dijo la entrenadora del Miralvalle.