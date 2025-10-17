HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Miralvalle se conjura tras el partido de la pasada semana. J. C. Ramos
Liga Femenina 2

Miralvalle, a por la reacción en Madrid

El equipo placentino, que sigue buscando una interior para reforzar la plantilla, se enfrenta al Distrito Olímpico

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:28

Comenta

El Hierros Díaz Miralvalle Plasencia afronta este sábado (18.45 horas) una exigente visita al pabellón de San Blas, en Madrid, donde se medirá al ... Cesur Distrito Olímpico en la tercera jornada de la Liga Femenina 2. El conjunto placentino viaja con el objetivo de recuperar sensaciones tras la dura derrota sufrida la pasada semana en casa frente al Móstoles, que frenó el buen arranque liguero con victoria en la jornada inaugural ante el Isla Bonita en Canarias.

