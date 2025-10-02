Miguel Gómez, entrenador del CB Bosco: «Aún nos queda mucha pretemporada que hacer»

Y quince años después, Mérida volverá a estar pendiente los fines de semana de baloncesto profesional. Lo hará a través del Bosco y del ... equipo que dirige Miguel Ángel Gómez Salamanca (Córdoba, 1979), que este sábado debutan en Tercera FEB (antigua Liga EBA) en Huelva (19.30 horas) ante el Aljaraque.

–¿Cómo llega el equipo?

–La pretemporada ha sido un poco extraña. No hemos podido completar ni una semana con la plantilla completa. Cuando se ha incorporado el último, Fran Garrido, hemos tenido tres chicos en el consulado de Portugal terminando de recoger los visados. Nuestra plantilla se compone de diez jugadores séniors y tres júniors en dinámica de primer equipo y a veces no han podido venir a entrenar porque están con su equipo, o están estudiando, o están trabajando, porque no viven de esto. Así que lo primero es conocernos todos.

–Entonces… ¿en qué porcentaje de preparación intuye?

–Yo diría que estamos un poco más del 50% del nivel en el que queremos estar. Yo, la verdad, esperaba un poco más. Pero llegamos por debajo de lo esperado en cuanto al juego de ataque y un poco también por debajo de lo esperado en defensa. La defensa está siendo nuestro punto débil en estos partidos de Copa que hemos jugado. Quizá por las lesiones, por la falta de entrenamiento grupal…

–¿Cuál va a ser el estilo de este Bosco?

–Cuando comenzamos a planificar la plantilla, buscábamos la idea de un equipo joven, con ganas de trabajar y hambre. Así que la filosofía es que seamos un equipo bastante agresivo en defensa y de juego alegre en ataque. Un juego quizá un poco anárquico, porque no tenemos un jugador referente. Todos van a tener su protagonismo. Todos van a tener libertad para poder jugar en ataque. En los partidos de Copa hemos visto bastantes jugadas de cara al espectáculo, que es lo que le gusta al aficionado. Queremos jugar alegre y agresivo.

–¿No tienen jugador franquicia entonces?

–Si hacemos un análisis individual de la plantilla, sólo hay uno o dos jugadores que han jugado en Liga EBA. Javier Pinilla, que ha jugado dos años, aunque en su mejor partido anotó cinco puntos, y Manuel Molina, que jugó en el colista. Hemos hecho muchas apuestas personales, y creo que muchos de ellos van a demostrar que tienen nivel para esta categoría.

–¿Dónde ponemos el techo y el suelo de este equipo?

–El suelo es conseguir la primera victoria lo antes posible. Si es en la jornada uno, mejor que en la cinco. Porque tenemos un inicio de Liga bastante complicado. Empezamos en Aljaraque, que es una pista dura, donde la afición aprieta y el equipo es difícil de ganar, y luego tenemos tres partidos con los tres equipos que optan a ser campeones de grupo. Es un poco extraño lo que voy a decir, pero nos marcamos este próximo mes como de pretemporada de verdad, porque el primer entrenamiento con todos juntos ha sido esta semana. Tenemos un mes por delante para decir que estamos preparados. Tras estos cuatro partidos los jugadores se adaptarán a la competición, al país, al arbitraje, al estilo de juego de los compañeros… Aún nos queda mucha pretemporada que hacer.

–El primer rival en casa será precisamente el BCB, pero en Guareña, por las obras del pabellón Guadiana y la falta de canastas en otros polideportivos de la ciudad. ¿Cómo están asimilando este inconveniente?

–Desde que empezaron a llegar los jugadores éramos conscientes del problema que teníamos. Estamos entrenando hasta en cuatro pistas diferentes: por la mañana hacemos físico en la Ciudad Deportiva y por la tarde entrenamos en el Colegio Salesianos, en el polideportivo de La Paz, los viernes vamos a Guareña, que va a ser nuestra cancha de local a corto plazo… Es un poco extraño, la verdad. Pero son las circunstancias que nos hemos encontrado por problemas de obras en el Guadiana o por lo que queda por terminar en La Paz. Esperamos estar ya en casa a partir del 1 de noviembre. Lo que tenemos que hacer es animar a la afición de Mérida a que se desplace estos primeros partidos a Guareña y luego atraer a aficionados de baloncesto de la propia Guareña, Villanueva, Don Benito, Medellín, Santa Amalia…

–Va a ser difícil enganchar a los aficionados de Mérida al principio…

–Las canastas de La Paz tienen que estar arregladas para el 1 de noviembre, pero no depende de nosotros. Y el Guadiana va para largo. Eso sí que nos afecta más. Hablamos de, a lo mejor, una vuelta entera. Nos iríamos hasta enero. Pero no nos vamos a marcar fecha. Lo importante es conseguir la primera victoria lo más pronto posible para que enganche a la afición de Mérida a desplazarse a Guareña.