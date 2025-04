El Mideba, en manos malagueñas

Marco A. Rodríguez Badajoz Miércoles, 4 de mayo 2022, 19:44 Comenta Compartir

La temporada más igualada de los últimos tiempos en la División de Honor del baloncesto en silla de ruedas afronta una última jornada de transistores en la que el Mideba Extremadura podría alzarse con el título de liga el próximo 14 de mayo. Será difícil, muy difícil, pues depende del tropiezo del líder Amiab Albacete en su salida ante el Amivel Reyes, al tiempo que los pacenses no deben fallar en la pista del Amfiv Vigo. A priori, son dos duelos factibles para ambas escuadras, por lo que en caso de doble victoria el campeonato será celebrado en tierras manchegas y se evaporará de las extremeñas.

Así que el alirón midebista está en manos malagueñas. Esto es deporte y todo puede pasar, por lo que Jorge Borba no pierde la fe y refuerza ese sentimiento optimista en un resultado muy reciente que demuestra que todo es posible. El Amivel viene de caer por un solo punto (71-70) en Bilbao ante el todavía campeón de liga Bidaideak Bilbao, uno de los grandes de la competición y que está a un solo encuentro de los dos aspirantes, en pugna con el Gran Canaria. «Eso significa que aunque sea complicado, cualquier cosa puede ocurrir y no siempre gana el mejor. Esperemos que en Málaga nos echen una mano, pero es verdad que sería una sorpresa que el Albacete caiga allí porque saben que se la juegan y no pueden fallar», comenta el entrenador del Mideba.

Un Mideba que debe cumplir con su cita en Vigo y aguardar el milagro malagueño. Todos los partidos tienen horario unificado de las 18.00 horas del próximo 14 de mayo. Hay que recordar que este fin de semana no hay jornada debido a las competiciones europeas, la Champions, por lo que la decisión del título será la siguiente semana. «Vigo no se juega nada, como sucede con el Amivel, pero seguro que lo pondrán muy complicado. Todos quieren ganar siempre a los grandes y seguro que será un partido difícil en el que tenemos que recuperar nuestro mejor juego y hacerlo mejor que ante Valladolid», avisa un Borba que se vio obligado a suspender el entrenamiento de este martes por falta de efectivos, ya que algunos de sus jugadores presentan molestias.

Ocurra lo que ocurra en este ocaso del curso, el preparador pacense se muestra más que orgulloso del desempeño de sus pupilos durante toda la campaña. «Por mi parte está hecha la temporada, estoy muy satisfecho con el rendimiento del equipo y ya solo nos faltaría ponerle la guinda en caso de que pudiéramos ser campeones. Hemos competido muy bien pese a que seguimos teniendo una plantilla corta».

Para Borba sería una lástima que el Mideba se tenga que conformar –si no hay pinchazo albaceteño– con el subcampeonato pese a tener idéntico balance que el campeón ya que ambos concluirían la fase regular –ya no hay Final Four– con 19 victorias y 3 derrotas, pero reconoce que «hemos fallado en algunos partidos contra ellos y eso conlleva que estemos segundos».

Esta liga que toca a su fin ha sido la más igualada de los últimos tiempos, con cuatro equipos por arriba disputando el entorchado hasta casi la última jornada: Albacete, Mideba, Gran Canaria y Bilbao, y otros cuatro por la zona peligrosa intentando evitar el descenso:Vital Zuzenak, Burgos, Las Rozas y UCAM Murcia. En menos de 15 días, la resolución.

