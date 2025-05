A sus 41 años, Dani Rodríguez (Esplugas de Llobregat, 13/02/1984) es el eterno capitán del Cáceres, voz autorizada y un decodificador para ... traducir partidos que se presentan en sánscrito. Gracias a la reacción en el último cuarto el pasado viernes en Huesca, con el base catalán como uno de los exponentes, la serie de cuartos del playoff de ascenso a Primera FEB llega abierta al Multiusos para los verdinegros, pero ya con todo el margen de error consumido, con siete puntos de rémora que deberán contrarrestar. Están más que avisados tras lo ocurrido en Palma y en la cancha aragonesa; en juego, evitar que la opción del ascenso se esfume, esta vez de manera definitiva.

–¿Qué se respira en el vestuario, ganas, nervios o responsabilidad?

–Un poco de todo. Es un partido muy importante al que llegamos después de semanas raras tras recibir palos duros, tras lo de Mallorca y el inicio en Huesca. Sabemos que ahora ya se juega sin red y que lo tenemos que sacar sí o sí. Estamos centrados en entrenar muy duro, que sea lo más parecido a un partido para estar bien preparados y hacerlo lo mejor posible.

–¿Cómo han gestionado esa sucesión de golpes?

–Nunca es fácil, porque volver a la rutina después de derrotas así cuesta. Hemos tratado de ser lo más positivos posibles e intentamos que el equipo no se caiga, que vayamos a entrenar y tengamos puesto el foco en el siguiente partido, que va a ser muy importante.

–¿Cree que ha lastrado al equipo lo sucedido en Palma?

–Han pasado muchos días y tampoco creo que directamente sea eso. Puede que en cuanto a sensaciones sí necesitas unos días más o un partido bueno para tener esa confianza necesaria. Durante el partido de Huesca en esos bajones que tuvimos puedes acordarte un poco de que vienes de eso y siempre puede costar más.

–Adrià Alonso se ha referido en varias ocasiones a la ansiedad cuando se han dado situaciones adversas.

–Sí, es probable. Después de una derrota se nota cuando hay que resetear y pensar en lo siguiente, pero tampoco se puede hacer mucho más. Pero en Mallorca era un ascenso lo que había en juego.

–En los dos últimos partidos costó arrancar, es vital este domingo tener un inicio potente para coger inercia

–Sí. El inicio será muy importante, cuando empiezas bien eso te da un punto de confianza que a lo mejor no lo tienes tan arriba y consigues darlo. Pero también hay que tener tranquilidad, porque el partido es muy largo, habrá momentos en los que estaremos mejor o peor y si en cuanto a intensidad estamos metidos desde el inicio, llegará nuestro momento.

–¿De dónde parten esas desconexiones que pasan tanta factura?

–No creo que haya una causa concreta, son cosas que las hemos repasado en los vídeos, cosas que el equipo tiene que mejorar como preparar la cabeza mejor para el siguiente partido después de una derrota y olvidarnos.

–Siete abajo de cara a la vuelta, pero al final se minimizaron daños, porque pudo ser peor.

–Sí, tuvimos algún momento más difícil si cabe con rentas más altas, pero bajamos a siete, que tampoco es lo que queríamos cuando llegamos allí a Huesca, pero dadas las circunstancias y cómo fue el partido, no podemos estar en enfadados.

–Delante está un Huesca que ha hecho un final de curso excepcional y que es uno de los equipos más en forma.

–Se está viendo que están haciendo un buen final de temporada, pero a nosotros tampoco nos tiene que afectar mucho eso, sino centrarnos en nosotros y si hacemos las cosas como toca estaremos ahí seguro.

–Bracey hizo mucho daño, sobre todo desde el perímetro, pararlo será una de las claves.

–Sí, nos metió 24 puntos y habrá que estar atentos, ya lo sabíamos de la liga, que hace unos 15 de media, pero tampoco puede ser que él meta pocos y luego los metan otros. Hay que estar ahí metidos todos y haciendo nuestro trabajo.

El Multiusos, clave «Estamos convencidos de que la gente nos va a apoyar como lo ha hecho todo el año»

–¿Qué guion de partido le interesa al Cáceres para obrar la remontada, ¿por dónde pasan las opciones?

–En cuanto a intensidad, desde el primer minuto estar metidos todos, demostrar un nivel alto de correr, de hacer lo que nos ha hecho mejores durante el año, de tener intensidad en defensa y de ser duros. Cuando en eso estamos bien, luego jugamos mejor y hay más confianza.

–¿Preocupan los bajos porcentajes en triples de los últimos compromisos?

–Va por momentos, es algo que depende de rachas, siempre ha pasado, hay que seguir con la cabeza en positivo y cuando estás así hay más posibilidades de que el próximo entre.

–El Multiusos tiene que marcar la diferencia.

–Está claro que el factor campo siempre ha sido muy importante y nosotros debemos aprovecharlo. Aquí estamos convencidos de que la gente nos va a apoyar como lo ha hecho todo el año y esa es la idea, que estén aquí, que se lo pasen bien y que juntos podamos celebrar el pase de ronda.

–Son partidos que gusta jugar, pudiendo luchar por metas como un ascenso.

–Sí, es un partido muy bonito de jugar, así que debemos encararlo de esa manera y creo que todo el mundo está motivado y así vamos a salir.

–Es un partido en el que habrá muchos momentos para jugadores curtidos como usted, Alvarado, Adekoya, Gatell, Rakocevic…

–Nosotros podemos aportar cosas que a lo mejor los jóvenes no pueden, pero igual que ellos también pueden hacer cosas que nosotros no. Es un trabajo de todos, debemos estar preparados para cualquier momento, pero sí que es verdad que los veteranos en algunas fases podemos tener la cabeza más fría.

Desventaja de siete puntos «Dadas las circunstancias y cómo fue el partido, no podemos estar en enfadados»

–La lesión de Kalinicenko fue un revés duro, pero ha propiciado la llegada de Rakocevic, que está siendo diferencial.

–Sí, la lesión de Erikas nos hizo mucho daño porque era un jugador muy importante en ese momento, por suerte pudimos traer a Nico, que es un gran anotador, un gran tirador, y ojalá que siga así de bien.

–En la ida hubo hombres claves, como Adekoya, mermados, ¿cómo está el equipo a nivel físico?

–Bien, estamos entrenando todos, estamos todos preparados. A estas alturas de la temporada lo normal es siempre que haya molestias, pero estamos bien.

–A nivel individual, ¿cómo valora su participación hasta ahora?

–Ha sido una temporada bastante regular. He tenido tramos en los que me ha costado un poco más, pero estoy contento de cómo está yendo, físicamente me encuentro bien y se trata de disfrutar de esta temporada y de recuperar lo que habíamos perdido el año pasado. Ahora falta culminarlo.

–¿Se ve el año que viene con el Cáceres en Primera FEB?

–Es prematuro, no lo sé. Primero hay que acabar esta temporada y a ver qué pasa, tenemos mucho trabajo que hacer aún.

–¿Pero le gustaría seguir?

–No le estoy dando muchas vueltas ahora mismo, es demasiado importante lo que tenemos por delante ahora como para pensar en eso, pero está claro que yo en Cáceres estoy genial, ya son varios años y estoy muy feliz aquí.