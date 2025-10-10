La liga regresa a La Bombonera en un duelo de aspirantes entre Miralvalle y Móstoles

Juan Carlos Ramos Plasencia Viernes, 10 de octubre 2025, 17:48 Comenta Compartir

El Hierros Díaz Miralvalle Plasencia afronta este sábado su estreno en casa con la moral por las nubes tras un debut liguero impecable. El conjunto placentino recibirá al Ciudad de Móstoles en el pabellón Ciudad de Plasencia (18.30 horas) en un duelo de aspirantes a estar en la parte alta de la Liga Femenina 2. Ambos equipos llegan con el mismo balance: una victoria en la primera jornada. Las de Adrijana Knežević se impusieron a domicilio al Isla Bonita La Palma (75-84), mientras que el cuadro madrileño arrolló al Andratx (83-58).

El conjunto placentino se presenta ante su afición con buenas sensaciones y una dosis extra de confianza. La victoria en La Palma tuvo un mérito especial: el equipo viajó con solo ocho jugadoras y sin su fichaje extranjero, Jasmine Payne, cuyo contrato fue rescindido tras una breve etapa. La dirección deportiva sigue buscando en el mercado una o dos jugadoras que puedan reforzar la pintura.

A pesar de las dificultades, el Miralvalle mostró carácter y cohesión para arrancar la temporada con paso firme. De cara al choque de este sábado, Adrijana Knežević tiene claro el plan de partido: «Sabemos que el Móstoles es un equipo que tiene jugadoras que siguen del año pasado, que llevan mucho tiempo juntas y que se conocen muy bien. Juegan muy rápido y presionan en toda la pista».

A pesar de tener una plantilla con pocas rotaciones, Knežević pide a las suyas intensidad desde el primer minuto. «Necesitamos, sobre todo, empezar bien el partido y saber responder a su presión y a su defensa. Eso es clave para nosotros. No podemos caer en su juego, debemos intentar controlar el ritmo», subraya la entrenadora serbia.

El Móstoles, por su parte, llega reforzado tras su contundente victoria y con el aliciente de contar con Ángela Jiménez, exjugadora del Miralvalle, que poco a poco va recuperando su mejor versión tras la grave lesión del año pasado.

Temas

Baloncesto

Plasencia

Móstoles