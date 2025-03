El Real Madrid oficializa el regreso de Deck

R. C. MADRID Miércoles, 19 de enero 2022, 13:02 | Actualizado 13:08h. Comenta Compartir

El Real Madrid ha confirmado lo que era una secreto a voces desde hace días. Gabriel Deck volverá a vestir de blanco. El alero argentino, procedente de los Oklahoma City Thunder, firma para lo que resta de temporada más otras dos adicionales, hasta el 30 de junio de 2024.

El Tortuga disfrutará así de una segunda etapa a las órdenes de Pablo Laso, tras no tener el éxito esperado durante su periplo por la NBA. Los Thunder le ofrecieron un suculento contrato, pero nunca logró con hacerse un espacio dentro de la rotación de una franquicia en plena reconstrucción. Su bagaje en la NBA se limitó a 24 partidos, casi siempre en minutos residuales. Sus promedios en la mejor liga del planeta fueron de 6 puntos, 2,7 rebotes y 1,7 asistencias por encuentro, muy lejos de las prestaciones que el argentino ofreció durante su anterior estancia en el Real Madrid.

«El Real Madrid significa todo para mí y es un orgullo y un privilegio estar aquí de nuevo, lo echaba de menos. He vivido muchísimos momentos muy bonitos y eso me ha llevado a tomar la decisión de volver», ha declarado Deck tras certificar su regreso al Real Madrid, que refuerza su rotación con un jugador con gran cartel en Europa que sonó para el Barça cuando los Thunder cortaron su contrato. «He vivido muchísimos momentos lindos, títulos y de todo un poco. Es una sensación muy bonita en todo el tiempo que estuve y creo que todo eso me ha llevado a tomar la decisión de estar aquí de vuelta. También en forma de agradecimiento al club que me ha dado tanto», ha explicado para resumir los motivos de su vuelta al Real Madrid.

Deck tendrá mucha competencia, pues el Real Madrid cuenta con tres aleros de la talla de Rudy Fernández, Adam Hanga y Jeff Taylor, siendo aún mayor la rivalidad en el puesto de ala-pívot, donde Deck se desempeñó también en su anterior paso por Europa. Ahí Laso dispone de Guerschon Yabusele, Anthony Randolph, Trey Thompkins y el canterano Tristan Vukcevic. Pese a ello, Deck está dispuesto a plantear batalla. «Intentaré aportar mi mejor baloncesto, determinación y predisposición para trabajar y seguir día a día como lo hice anteriormente», ha señalado el argentino, que cerró su primera etapa en el Real Madrid con unos promedios de 7,1 puntos, 3,2 rebotes y 1,3 asistencias en los 83 partidos que disputó en la Liga Endesa, a los que sumó 6,8 puntos, 3,1 rebotes y 1,1 asistencias en 87 encuentros de la Euroliga.

