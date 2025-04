Jaworski, la estrella del Gipuzkoa que deja tirado al club para casarse

Justin Jaworski, lamentablemente, ya es historia del Gipuzkoa Basket. El escolta de 23 años, que no jugará la Final Four de la LEB Oro de ... ascenso a la ACB porque se casa en Estados Unidos, vuelve este jueves dirección Pensilvania. Ayer miércoles, antes de irse a desayunar con algunos compañeros de equipo, aceptó reunirse con El Diario Vasco en el centro de San Sebastián para ofrecer su versión de lo sucedido y responder a todas las preguntas planteadas.

– ¿Cómo se puede explicar que el MVP de la LEB Oro no vaya a estar en la Final Four de ascenso a la ACB porque se casa?

– Es una situación desafortunada. No fui consciente de que podía haber un problema hasta que ya estaba en San Sebastián, pero tampoco es una situación nueva. Hablamos con el club sobre esto ya en enero. Obviamente nadie estaba contento, pero me dijeron que mientras yo estuviera aquí y les ayudase a ganar partidos iban a hacer todo lo posible para mover la Final Four a este fin de semana del 10 y 11 de junio. No ha sido posible, pero en su momento me explicaron que ya resolveríamos la situación cuando llegásemos a ese punto. Creo que yo he cumplido, lo he dado todo para que el equipo pudiera llegar a donde está ahora.

– Su agente lo sabía, ¿pero usted firmó el contrato sin conocer que la Final Four coincidía en fechas con su boda?

– Correcto. Antes de firmar, cuando recibí el contrato, lo primero que pregunté a mi agente fue: '17 de junio es mi boda, ¿va a ser eso un problema?'. Me confirmó que de ninguna manera sería un problema porque la temporada ya estaría terminada para el 2 de junio, que no había nada por lo que preocuparse. Cuando llego a la ciudad pienso que la temporada estará terminada para el 2 de junio. Un día, mientras entrenábamos, alguien dijo que nuestro objetivo no era octubre, sino el 17 de junio. Y pregunté: ¿17 de junio? ¿Qué pasa el 17 de junio? Es así como descubrí que la Final Four coincidía con mi boda.

– ¿Cuándo fue eso?

– No me acuerdo del día exacto, pero era al inicio de la temporada. El agente que tuvo el error inicial me dijo que no se lo contara al equipo y que si llegábamos a la Final Four ya nos las íbamos a arreglar. Yo estaba realmente incómodo con esa situación, y es por lo que le despedí y contraté a uno nuevo, con quien decidimos ir a hablar con el club.

– ¿Cómo fue esa conversación?

– Estaba muy nervioso, porque es una cosa horrible que contar a tu entrenador, pero la reunión fue realmente bien. Me dijeron que 'ya sabemos el tipo de persona que eres, sabemos que quieres ganar y trabajar duro para nosotros'. No hubo problema con ellos. Al principio de la temporada había un par de equipos que querían adelantar la Final Four, y el club podía unirse a esa propuesta. Me transmitieron que no me preocupara y que me centrara en el baloncesto. Me querían aquí.

– ¿Es el club quien le dice que hay opción de mover la Final Four?

– Correcto. Fueron a la Federación. No sé lo que hablaron con ellos, pero sé que el Palencia era el equipo que propuso inicialmente mover la Final Four, y nos unimos a esa propuesta. Estoy bastante seguro de que el club se ha vuelto a reunir con la FEB recientemente. Todas las series estaban terminadas y se preguntaban si íbamos a esperar dos semanas hasta la Final Four o si se movía a este fin de semana si los cuatro equipos estábamos de acuerdo.

– ¿Ha considerado en algún momento mover usted la fecha de su boda?

– Lo intentamos. Si alguien conoce y es familiar a cómo funcionan las bodas americanas, fijamos esta fecha hace dos años y por entonces era el único día disponible de todo 2023. Intentamos todo lo posible, también intercambiar fechas con otras parejas. Si aplazábamos la boda no nos iban a reembolsar nada de dinero, y es realmente caro tener una boda en ese sitio.

– Si hubiese sabido hace un año que la temporada podría terminar el mismo fin de semana de su boda, ¿habría firmado con el Gipuzkoa Basket?

– No, de ninguna manera. Cuando firmé les dije a mis compañeros que mi objetivo aquí era ganar el campeonato y subir a la ACB. En ningún momento nadie me habrá escuchado decir 'probablemente no vamos a llegar a la Final Four, eso no va a ser un problema'. Mi objetivo durante toda la temporada ha sido llegar a la Final Four y ganarla. Lo que no sabía era que se jugaba el 17 y 18 de junio. Si hubiese sabido que había una posibilidad de no ser parte de eso nunca habría venido aquí.

– Por dejarlo claro. Si hace un año sabe que la Final Four y su boda son el 17 de junio…

– No hubiera firmado de ninguna manera.

– Cuando cambió de agente en el club asumieron que usted iba a trabajar para tratar de cambiar la fecha de su boda. ¿Estuvo esa posibilidad presente en las conversaciones?

– Eso no fue mencionado nunca. No quiero decir que estén mintiendo, quizás hubo una falta de comunicación o un malentendido, pero en nuestra reunión de enero no mencioné la posibilidad de mover mi boda. Intenté moverla, pero no hubo manera.

– ¿Cuándo fue su último intento de mover la fecha de la boda?

– En enero. En enero vimos que iba a ser imposible moverla.

– ¿Pidió al club su vuelo a Estados Unidos para este domingo?

– Recibí mi vuelo para el 11 de junio, porque no sabíamos cuándo íbamos a terminar la serie contra el Coruña. Podríamos haber jugado el quinto mañana. El club no quería ayudarme a mover de nuevo mi vuelo. Es desafortunado, pero desde su posición también lo entiendo. He movido el vuelo por mi cuenta a hoy porque no creo que esté ayudando a nadie que siga en la ciudad.

– En su contrato no hay una fecha exacta de la finalización, sino que concluye «al final de la temporada». ¿Es así?

– La fecha de mi contrato concluía el 20 de mayo, con la finalización de la liga regular, y después señala que seré pagado por día a partir de esa fecha. No hay un 17 de junio en mi contrato.

– ¿Está rompiendo el contrato con el Gipuzkoa Basket al no presentarse en la Final Four?

– Es una buena pregunta. No puedo hablar de la legalidad de estas cosas porque no soy ni agente, ni abogado ni nada parecido. Pero en términos de dar la palabra a otra persona, cuando hablé con el presidente, Nacho Núñez fue muy claro conmigo: 'Justin, te doy mi palabra que serás pagado por los días que estés aquí'. Podemos hablar de legalidad o de contratos, pero sé que me dio su palabra, y eso para mí es importante. No soy alguien que da su palabra y luego se echa atrás y miente sobre ello. No puedo hablar de legalidad, pero sé lo que nos dijimos como seres humanos.

– En ese acuerdo, ¿usted entiende que será pagado por cada día que esté en San Sebastián y que podrá irse antes de la Final Four?

– Con ese acuerdo, que tuvo lugar el lunes previo a empezar el playoff, acordamos que iba a cobrar el mes de mayo, el bonus de playoff y los días que esté aquí a partir del 20 de mayo.

– Entonces, ¿el club sabía que el riesgo de que se fuese antes de la Final Four estaba ahí? ¿Sabía que era su intención?

– Al 100%. La prueba de ello es que me compraron el billete de vuelta antes de que empezase el playoff contra el Coruña para este domingo 11 de junio. Sabían que yo no iba a jugar la Final Four.

– ¿Ese acuerdo con el presidente fue escrito y firmado?

– No, tan solo fueron palabras. Ojalá hubiera podido tenerlo escrito, pero creí en sus palabras y no sabía que iban a echarse atrás. Siendo mi primer año de profesional en Europa es un aprendizaje. La siguiente ocasión me aseguraré de que quede escrito.

– Decía en su comunicado que el club está reteniendo su sueldo de los últimos meses. ¿Cuál ha sido el último cobro?

– No he cobrado ni el mes de mayo, ni el bonus de playoff, ni los 110 euros por día que me corresponden desde el final de liga.

– Parece que este problema va a terminar en los tribunales.

– No me gustaría y no quiero si no es necesario. Asumo que el club tampoco querrá si no es necesario, pero si no, llegaremos a ese punto.

– En la posición del club, supongo que también reclamarán los días que usted no va a estar hasta la conclusión de su contrato.

– No puedo hablar de los argumentos que vayan a tener ellos.