José Manuel Sánchez: «Nos ha faltado carácter y un líder natural en los momentos claves»

Tras consumarse el descenso del Cáceres en una temporada aciaga, toma la palabra la voz más autorizada de la entidad verdinegra. José Manuel Sánchez, que ya vivió la anterior etapa en LEB Plata, admite que ha sido uno de los reveses más importantes como presidente. ... Achaca el desenlace a la ausencia de un líder que asumiera galones en los momentos decisivos, a la falta de carácter. Admite que echar a Roberto Blanco fue una decisión tan dura como necesaria. Ensalza a Arturo Álvarez, pero no se aventura a garantizar su continuidad pese a su ofrecimiento. Quien sí liderará el proyecto en la dirección deportiva será Joaquín Rodríguez, que relevó a Alberto Blanco tras su marcha en enero dejando la herencia de una plantilla con muchas carencias.

–¿Cómo ha encajado el golpe?

–Estoy fastidiado, a nadie le gusta perder y menos bajar de categoría, pero el deporte tiene estas consecuencias, a veces sale bien, como hace dos años, que jugamos la semifinal para ascender, y esta vez nos ha tocado la cruz. Descontentos, pero asumiéndolo, no queda otra.

–¿Se había empezado a asumir en las últimas jornadas o aún se creía en la permanencia?

–Hemos confiado hasta el final, ha habido partidos en los que hemos competido muy bien, llegamos a dos prórrogas con uno de los favoritos. Este equipo hace cosas muy buenas y de golpe otras fatales.

–¿Qué le ha faltado a este Cáceres para, al menos, competir hasta el final?

–Principalmente carácter, porque individualmente son buenos jugadores, ha habido rachas de buen baloncesto, pero faltaba ese gen ganador que no hemos tenido, no ha habido un líder natural que lleve al equipo en los momentos claves hacia arriba, que se juegue las bolas difíciles. También ha influido cierta mala suerte, perdiendo partidos por medio fallo o decisiones arbitrales.

–¿Es el año en el que más ha sufrido en el cargo?

–Cuando bajamos a Plata por no tener dinero suficiente para estar en Oro fue muy complicado, pero este también ha sido de los más duros, un descenso es la peor parte del deporte.

–Menudo trago tener que destituir a Roberto Blanco.

–Es un entrenador de la casa y de la cantera, nos costó despedirlo y por eso tardamos un poco más en tomar la decisión. Es muy querido por toda la directiva y la afición, pero teníamos que hacerlo porque no podíamos echar a los once jugadores. A veces supone un revulsivo que venga un entrenador con nuevas ideas, pero el equipo estaba tan bloqueado que ni eso ha valido.

–La salida de Alberto Blanco se justificó por motivos personales, pero ¿el club barajaba esa opción ante el fracaso de la plantilla?

–Hay un poco de todo, porque la plantilla no se confeccionó de la mejor manera, el equipo que nos dejó no era el más idóneo, pero esencialmente fue por temas personales. El año anterior se encargó él y nos salvamos, a veces lo difícil es conjuntarlos, hizo lo que pudo.

–Llega Arturo Álvarez, contrastado técnico, y solo firma un triunfo en 13 partidos.

–El cambio estuvo bien, Arturo es un gran entrenador, el equipo ha estado luchando en casi todos los partidos, ha faltado esa última acción, pero han sido más aguerridos en defensa y han jugado más intensos.

–¿Se arrepiente del relevo en el banquillo?

–Las decisiones se toman y nunca hay que arrepentirse, con mucha pena, pero acertamos con Arturo.

–Se ha incidido sobre el bloqueo mental de la plantilla, ¿han trabajado en el club lo suficiente ese apartado?

–Se ha gestionado, pero hablamos de personas y tienen su carácter, les hemos intentado subir la moral, meterles en la cabeza que son buenos jugadores, pero han tenido mucha ansiedad de ganar; se ha trabajado pero no ha dado el resultado esperado.

–Debe ser frustrante poner contra las cuerdas a colosos de la categoría y caer con estrépito ante rivales de mitad de tabla.

–Por eso tuvimos que tomar la decisión del cambio, porque no reaccionábamos, cada vez peor, nos daban palizones por ahí cuando se desconectaban del partido y ya no volvían. Uno de los motivos fueron esas derrotas tan amplias con equipos que no eran mejores que nosotros. Nos dolió mucho.

Relevo en el banquillo «Uno de los motivos fueron esas derrotas tan amplias con equipos que no eran mejores»

Papel de la afición «Es esencial para que el proyecto crezca, necesitamos que nos ayude a sacar esto adelante»

–¿Y ahora qué, cuál es el paso más inmediato?

–Primero sentarnos y ver qué ha pasado, hacer examen de conciencia todos, ver los apoyos con los que contamos, que es fundamental, y en función de eso pensaremos en hacer el equipo.

–Arturo Álvarez se ha ofrecido para seguir, ¿qué postura tiene el club al respecto?

–Tendremos que ver si es bueno o malo seguir con él, en principio nos gusta, es un gran entrenador y una gran persona, es un candidato para el puesto, pero la decisión hay que verla tranquilamente.

–¿Y Joaquín Rodríguez en la dirección deportiva?

–Sí, sigue con nosotros y a partir de ahí nos reuniremos y veremos la decisión que tomamos.

–Algunos patrocinadores mostraron su apoyo, pero ¿le preocupa el apartado económico?

–Los patrocinadores son bastante fieles, llevan varios años y quieren al club, en ese aspecto no tendremos problemas, pero habrá que ver con qué apoyos contamos de las instituciones y sobre todo de la afición, que vuelva a sentirse ilusionada con el proyecto. Bajar es un paso atrás, pero muchas veces es bueno para asentarse y caminar más fuerte el año siguiente.

–Se esperaba mayor respuesta del público el verano pasado y ahora el descenso no ayuda a reenganchar.

–Hay que valorar si la gente quiere baloncesto en la ciudad, si no hay apoyo, ¿para qué queremos estar aquí? Hay una afición buena y exigente, pero espero que responda, como cuando estuvimos en Plata hace unos años. Tenemos ganas de hacer un equipo competitivo para estar arriba.

–¿Cuál es el mensaje a los seguidores verdinegros para que recuperen la ilusión perdida en los últimos meses?

–Transmitirles que vamos a seguir trabajando por el baloncesto, confiamos en que la gente nos apoye porque es esencial para que el proyecto crezca, que nos ayuden a sacar adelante esto otra vez.