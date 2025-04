El GPS del Cáceres calcula dos rutas con recorridos muy dispares

El de este sábado en el Multiusos (19.00 horas) es el partido con mayúsculas. No caben más ingredientes en la coctelera para aderezar ... una cita cargada de picante, intenso sabor a playoff y que puede desprender unas notas muy dulces o de marcado carácter amargo. No existe término medio posible. Porque en caso de triunfo, el Cáceres (lleva 15) celebrará su clasificación para la ansiada eliminatoria de campeones, la vía rápida para el regreso a la que los verdinegros abandonaron como LEB Oro y a la que aspiran a regresar en su rebautizada versión como Primera FEB.

Se enfrentan al Ponferrada (14), la única amenaza de los extremeños en su anhelo por apropiarse de la primera plaza. Si vencen los locales, no habrá más cábalas, al establecer un colchón de dos victorias más la adicional del 'basket average', porque ya se impusieron a domicilio por dos puntos (64-66) y restarán dos jornadas para la conclusión de la fase regular. Ni Cultural ni Caja 87 ni La Salud Archena ni Melilla (todos con 13 victorias) podrían darle caza, solo lograrían igualarle, pero los verdinegros salen airosos en cualquier empate con ellos tras dirimirse a su favor el cómputo particular de los enfrentamientos directos.

Sin embargo, el escenario es diametralmente opuesto en caso de que los leoneses icen su bandera en el bastión cacereño, porque igualarían el balance de su adversario y rubricarían un peligroso 'sorpasso' si ganan por más de dos puntos. De ese modo se cambiarían las tornas, porque el bloque cacereño ya no dependería de sí mismo, debería solventar con éxito sus dos compromisos restantes ante el Algeciras fuera y el Huesca en casa (penúltimo y octavo respectivamente) y esperar un traspié de su contrincante que, eso sí, soportará un calendario más exigente recibiendo al Caja 87 y finalizando a domicilio contra la Cultural (cuarto y tercero) . En esa tesitura se abriría un horizonte incierto y trepidante para el desenlace. «Tenemos una final en casa», postulaba sin tapujos el entrenador Adrià Alonso.

Porque, además, el Cáceres se anquilosaría en su bache y acumularía por primera vez este curso tres tropiezos consecutivos, alargando una deriva poco propicia en el tramo de mayor tensión. En contraposición, el Ponferrada, con una travesía completamente inversa, elevaría a siete la racha en su marcha imperial.

Sin apenas tiempo para digerir el revés encajado ante La Salud Archena, la directiva activó la maquinaria para reclutar a una afición que será más decisiva que nunca esta campaña. Lanzó una promoción con precios reducidos tanto para que los abonados traigan acompañantes como para el público general, con la pretensión de superar el ambiente registrado ante el Clavijo, duelo en el que se rebasó la barrera de los 1.500 espectadores.

Pero mucho tendrá que mejorar el Cáceres en la pista para evitar el amargo final ante los riojanos y que se complique un camino que parecía despejado y sin grandes sobresaltos, pero que parece haberse empeñado en endurecer su orografía. «Hemos demostrado que somos un equipo al que le va la marcha y nos hemos metido nosotros solos en esta vorágine de resultados y tocará salir por nuestros propios medios trabajando y sobre todo estando juntos», analizaba Adrià Alonso tras caer el pasado sábado. Porque más allá de las cualidades del Archena, los verdinegros se descerrajaron varios disparos en el pie cometiendo fallos que contribuyeron a unas fases de desconexión que parecen ya un clásico en los últimos encuentros. La puesta en escena tibia e inconsistente obligó a un esfuerzo extra para recuperar el terreno perdido remando a oleadas a merced de una precipitación que emborrona violentamente el boceto plasmado en la pizarra. «Hemos salido un poco fríos, nos cuesta entrar en algunos partidos», reconocía Dani Rodríguez.

Una estadística demoledora refuerza la inquietud que ronda la cabeza del preparador catalán en la época más reciente. En el Pabellón Joaquín López Fontes, el Cáceres acumuló la friolera de 18 pérdidas de balón (casi cuatriplicando la cifra de su rival, que terminó con cinco), con Óscar Alvarado liderando el ranking con ocho. Las concesiones son excesivas y ponen en solfa un componente de imprecisión cimentado en ciertas dudas que emergen de manera recurrente. «Tenemos que recuperar la confianza durante la semana, que no nos vayamos del partido en determinadas situaciones, que los errores que no dependen de nosotros no nos saquen de partido y seguir nuestro plan». Ante ese panorama, Alonso se aleja de eufemismos y convencionalismos para recurrir al trabajo como única fórmula, «no queda otra, bajar el culo, apretar los dientes y bajar al barro».

Visita a dos colegios

En la tarde de este miércoles, varios integrantes de la primera plantilla visitaron dos colegios que forman parte de la cantera del Cáceres, el María Auxiliadora y el San Antonio. El primero recibió la visita de Erikas Kalinicenko y Pedro García, a los que acompañó el director general de club, Joaquín Rodríguez; mientras que el segundo contó con la presencia de Ja'Monta Black, Dani Rodríguez, Nacho Arribas y Rubén Salas.