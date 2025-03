La gasolina del Cáceres Patrimonio de la Humanidad llega hasta el descanso

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad sigue con la dinámica negativa. Ya son cuatro las derrotas consecutivas que enlazan el cuadro extremeño, aunque es peor ... incluso la racha que atraviesa a domicilio, ya que no vence desde mediados del pasado marzo. En este caso, el UEMC Real Valladolid Baloncesto fue el verdugo en su feudo de un conjunto cacereño que se mantiene penúltimo y no ve la luz pese a la llegada de Arturo Álvarez al banquillo

El conjunto local, mucho más intenso que el de Cáceres, se hizo rápidamente dueño del partido. De hecho, los primeros tres minutos dejaron un parcial de 8-0, con la tarea pendiente de remontar desde el principio.

Para achicar agua, Pablo Rodrigo dio un empujón a los suyos y logró un dos más uno para abrir el marcador de la escuadra cacereña. Poco después, Hamilton sumó tres más y dejó la diferencia en una canasta (8-6). Sin embargo, el equipo vallisoletano, con muy poco, asestó otro 7-0 a falta de tres minutos para colocar la máxima renta del cuarto, con nueve puntos de diferencia (15-6). El tramo final se cerró con un intercambio de canastas que sirvió para reducir a cuatro la renta local, gracias a acciones como el triple de Pablo Rodrigo o la postrera bandeja de Raitanen (19-15).

El segundo cuarto comenzó con la reacción de los pupilos de Arturo Álvarez. Pese a situarse seis puntos por detrás en los primeros dos minutos, el Cáceres se rehizo y trenzó varias acciones exitosas. El encargado de culminar esos minutos fue Atencia que, con su segundo triple, igualó el marcador por primera vez (23-23).

UEMC Real Valladolid Baloncesto Zigmantavicius (5), Schmidt (16), García-Abril (6), Kasonga (10), Nwogbo (8) -quinteto inicial-, Mike Torres (4), N`Guessan (8), Puidet (2), Kovacevic (16), De la Fuente (16), Jaime Fernández (5) y Belemene (3).

Cáceres Patrimonio de la Humanidad Atencia (19), Pablo Rodrigo (6), Gantt (8), Hamilton (8), Dikembe (8) -quinteto inicial-, Bonilla, Raitanen (11), Cepukaitis (6), Dani Rodríguez (4) y Carreño (2).

Árbitros Domingo Vilalta (Comité catalán), Aranzana García y Morales García-Alcaide (Comité madrileño). No hubo eliminados.

Parciales 19-15, 19-17 (38-32), 29-15 (67-47), 32-25 (99-72).

Polideportivo Pisuerga. 3100 espectadores.

Desafortunadamente, los de Valladolid se percataron del peligro y actuaron como un martillo pilón para volver a situarse arriba. Tras anotar solo un tiro libre de dos posibles, Schmidt se unió a la fiesta de Jaime Fernández y enlazaron dos triples consecutivos (30-23).

Lejos de dejarse llevar, el cuadro cacereño se acogió a la figura de Dikembe y a la efectividad desde la zona de tiro libre para evitar una losa demasiado pesada al descanso (38-32).

Dicha losa se hizo irrecuperable tras un fatídico tercer cuarto. Pese a comenzar a tan solo seis puntos de su rival, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad no pudo frenar a jugadores como Kasonga o un Schmidt que llegó a los 16 puntos en su cuenta particular. Con 7:03 por delante, Zigmantavicius abrió la sangría con un lejano triple. A partir de ahí, el UEMC Real Valladolid Baloncesto castigó durante cuatro minutos seguidos a los de Álvarez hasta fijar un parcial de 15-0, catastrófico para los intereses visitantes (59-36).

Raitanen cerró la herida con un buen triple, pero la distancia de 20 puntos se mantuvo a lo largo de los tres minutos restantes para el final del cuarto (67-47).

Después de recibir un duro correctivo tras el descanso, el grupo cacereño afrontó los diez minutos finales sin siquiera la remota esperanza de darle la vuelta al choque. Pese a ello, tiró de orgullo y no permitió gustarse a los de casa. Con el único objetivo de reducir el correctivo recibido, Atencia fue el más acertado y elevó a 19 su cifra anotadora.

Por contra, no sirvió, ya que la habilidad ofensiva de los locales no cesó y al Cáceres Patrimonio de la Humanidad le quedó el mínimo consuelo de no irse con una cantidad anotadora de tres cifras en contra (99-72).