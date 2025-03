Sergi Llull: «Tengo ganas de jugar en Badajoz y que la gente que venga disfrute»

Marco A. Rodríguez Badajoz Viernes, 6 de septiembre 2024, 14:51 | Actualizado 17:42h. Comenta Compartir

La gente debería cuadrarse cuando se cruce –sobre todo en Madrid– con Sergi Llull (Mahón, 15 de noviembre de 1987), el capitán blanco con una hoja de servicios impecable de 8 Ligas ACB, 3 Euroligas y 7 Copas del Rey, además de lo conquistado en una selección española de la que ha participado en su época de mayor esplendor. Precisamente se incorporó al combinado nacional un año después de su última y calurosa visita a Badajoz en 2008, antes de los Juegos de Pekín. Un animal competitivo, baloncestista ejemplar al que llaman el 'Increíble Llull', apodo ganado a pulso tras la larga lista de canastas inverosímiles en momentos críticos, las conocidas 'mandarinas'. Nada más acabar el entrenamiento de este viernes, a pocas horas de tomar el vuelo hacia Badajoz, la leyenda atiende la llamada de HOY.

–Esta semana habéis comenzado los entrenamientos de pretemporada. ¿Has podido desconectar tras los Juegos?

–Sí, sí, hemos tenido un mesecillo para descansar y desconectar con la familia.

–Hablando de familia, ya tienes las tres niñas. Tienes para un equipo de basket de 3x3, ahora que está de moda.

–Sí, ¡jaja! La verdad es que las chicas del 3x3 han tenido un verano espectacular.

–¿Cómo va esta primera semana de entrenos?

–Muy bien. Estamos empezando, conociendo a los nuevos, ponernos en forma, tocar balón y la verdad es que creo que estamos en una buena línea de trabajo.

–El hecho de ser un veterano te cambia algún tipo de dinámica en estos momentos. ¿Te lo tomas con más calma?

–Bueno... Es que yo a la hora de entrar en la cancha nunca he sabido tomármelo con calma, siempre intento ir al cien por cien. Es verdad que cuando cumples una edad tienes que ir pasito a pasito porque estos trabajos son muy exigentes para ir con buen pie al inicio de la temporada.

–Y al poco del primer entrenamiento ya tenéis un amistoso aquí en Badajoz este sábado. ¿Qué esperas de este partido, que os sirva de rodaje y acoplamiento de los nuevos?

–Es que al final como te pones en forma es jugando partidos. Mañana tenemos ese primer test en Badajoz y tengo ganas de jugar allí y estar con la afición de allí, que juguemos un buen partido y que la gente que venga a vernos se lo pase bien.

–Llegas a la selección española en el 2009, así que escapaste de la visita a La Granadilla en pleno verano, que aquello fue un infierno por el calor.

–Sí, me incorporé a la selección en 2009 y no tuve la oportunidad de estar en aquel partido. Pero tengo muchas ganas de jugar mañana en Badajoz y comprobar la afición al baloncesto que tiene Badajoz. Y espero que no haga tanto calor. (Risas).

–Nooo, tranquilo que se estará bien. Llevas desde el 2007 en el Real Madrid. Cuando andes por allí en la Ciudad Deportiva la gente con la que te cruces deberá cuadrarse o algo así. Capitán y toda una institución.

–Bueno, estoy muy orgulloso de los años que llevo aquí en mi carrera en el mejor club del mundo y le estoy muy agradecido desde el primer día que quisieron contar conmigo. Me siento un privilegiado por jugar casi toda mi carrera aquí y espero poder seguir al menos un par de añitos más.

–La temporada pasada fue casi perfecta con la Liga, Copa y Supercopa. Faltó la guinda de la Euroliga, que se os escapó por muy poco.

–Sí. Cuando juegas en el Madrid tienes esa exigencia de llegar a las finales e intentar ganarlas. El año pasado fue muy bueno. Faltó esa guinda del último partido de la Euroliga, donde no estuvimos bien pero trabajaremos este año para intentar conseguir ese objetivo.

–Y a nivel individual, supongo que muy orgulloso. El récord de triples de la Euroliga, el jugador con más partidos jugados en el Real Madrid... No es poca cosa y todo eso debe llenar mucho la mochila de un deportista.

–Muy contento y orgulloso por todo eso. Uno no juega para batir esos récords individuales sino que esas marcas son una consecuencia de llevar tantos años en un club como el Real Madrid jugando al máximo nivel. Muy orgulloso pero siempre pensando en el bien del equipo y los títulos colectivos.

El último mohicano

–Se te fue Sergio Rodríguez, ahora Rudy Fernández, te estás quedando como el último mohicano de la generación gloriosa de nuestro baloncesto.

–Sí, sí. Se fue este año también Víctor Claver. Antes Felipe y es cierto que de esa generación vamos quedando cada vez menos. Yo me siento bien, físicamente bien que para mí es importante para ayudar todo lo que pueda en la cancha.

–Con 36 años, ¿empiezas a vislumbrar ya un poco el ocaso de tu carrera o no piensas en ello?

–No lo pienso demasiado. Obviamente cuando cumples una edad tienes que ir casi año a año viendo cómo te sientes, cómo te responde el cuerpo. El año pasado me encontré muy bien y con la selección también estaba bien y con confianza. Al final, la carrera de un deportista es corta y todo lo que pueda alargarla, la alargaré.

Ampliar La costumbre de cortar la red al ganar un título, de eso sabe mucho Llull. EFE

–Hablando con José Calderón en sus últimos años decía que él prefería no ser entrenador, que implica estar las 24 horas alerta. ¿Piensas en eso, lo tienes descartado?

–No, descartar no se puede descartar nada, pero sí es cierto que José tiene razón. Los jugadores entrenan o juegan y se van a casa y los entrenadores le echan más horas, siempre estudiando rivales, preparando cosas, etc. Es un trabajo duro, pero en el futuro, ¿quién sabe?

–Siempre dijiste que estabas muy feliz en el Real Madrid. ¿Te queda algún resquemor o sabor amargo por no haber intentado la aventura NBA o estás muy tranquilo con este tema?

–Estoy muy tranquilo. Fue mi decisión porque era lo que sentía en ese momento –Houston, entre otros, se interesó por él– y el club hizo un gran esfuerzo para que me quedara. Me siento muy querido y en una época en la que ganábamos muchos títulos. No cambiaba esa decisión para nada.

–Te he leído que uno no se cansa nunca de ganar. ¿Ni siquiera con 8 Ligas, 3 Euroligas, 7 Copas, más las medallas con España?

–Es que esa es mi principal motivación, conseguir títulos. Aunque sea solo una vez, sientes esa satisfacción de haber hecho muy bien tu trabajo y la quieres repetir cuantas más veces mejor.

–Imagina que llevo el balón en la última posesión, quedan tres segundos. ¿Me puedo fiar de ti si te la paso, verdad?

–¡Hombre! Creo que sí, ¿no? Está claro que no son matemáticas ni hay porcentajes de que vaya a acabar bien, pero puedes fiarte.

–Ya van unas cuantas de esas. Una o dos pueden ser casualidad o suerte, pero son muchas.

–Va un poco con mi carácter. No me gusta perder, y, si el partido está en el alambre, me gusta esa responsabilidad.

–Por curiosidad, ¿qué te gustan más, las mandarinas o las naranjas?

–Las mandarinas, las mandarinas, por supuesto.

–A lo mejor te tienes que tirar alguna aquí en La Granadilla...

–A ver si estreno el cesto de mandarinas en Badajoz.