HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los bomberos sofocan el incendio declarado en un piso de Valdepasillas
Sergio Scariolo pide calma en un momento del partido del Eurobasket entre España y Grecia. EFE
Análisis

El final más cruel para la era dorada de Scariolo

El seleccionador más laureado del baloncesto español cierra su ciclo con la eliminación más temprana en un Eurobasket, pero deja un legado quizá inigualable

Cristián Ramón Cobos

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:53

No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. Toda historia tiene un final, y con la última bocina, en el partido de este jueves entre ... España y Grecia, no solo acabó un partido sino que también terminó una era. La más dorada del baloncesto español, con Sergio Scariolo al frente. El final más cruel para una trayectoria impecable, ya que tras caer frente a la selección de Giannis Antetokounmpo la selección española quedó eliminada por primera vez en la fase de grupos de un Eurobasket. Una mancha en el historial del futuro entrenador del Real Madrid, pero que deja un legado de un valor incalculable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos de un pueblo extremeño forcejean con dos mujeres que intentaron okupar una vivienda
  2. 2 La Policía Local impide un suicidio en el Puente Real
  3. 3 Un grafiti con acento extremeño sorprende en las calles de Bilbao
  4. 4

    Una extremeña cerca de la tragedia de Lisboa: «Vi revuelo de policías y bomberos y supe que algo grave había pasado»
  5. 5 Dos detenidos por el atropello en el barrio de San Lázaro en Mérida
  6. 6

    Dos refugiados ucranianos son trasladados de Badajoz a Mérida tras un conflicto en su centro de acogida
  7. 7 Olivenza estrena un sistema de alquiler de viviendas que no superan el 15% del salario
  8. 8 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  9. 9

    El Estado perderá en la próxima década a la mitad de sus funcionarios ante la oleada de jubilaciones
  10. 10 Una conductora da positivo en drogas tras circular en sentido contrario por dos autovías extremeñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El final más cruel para la era dorada de Scariolo

El final más cruel para la era dorada de Scariolo