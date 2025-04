La final para el Cáceres llega a falta de tres jornadas

No es una final, pero como si lo fuera. El que gane esta tarde en el Multiusos se convertirá en el gran favorito para proclamarse ... campeón del grupo oeste de la Segunda FEB y jugarse el ascenso por la vía corta, es decir, en una única eliminatoria frente al primer clasificado del otro grupo. El Cáceres-Ponferrada, sin ser una final, tiene todos los ingredientes para serlo.

Como local, un Cáceres que es líder con una victoria de ventaja sobre los bercianos, pero inmerso en una racha de dos derrotas seguidas y alguna que otra duda. Enfrente, un Ponferrada que se encuentra en un momento dulce gracias a seis victorias consecutivas. Y en la mente de todos, el 64-66 de la primera vuelta a favor de los extremeños que se presenta como trascendental a la hora de romper posibles empates.

«Espero que podamos disfrutar y hacer disfrutar», decía Adrià Alonso en la previa del partido antes de reconocer que «llevamos varios partidos en los que nos está costando disfrutar. Y esto lo estamos notando no solo por los resultados, sino también por algunos aspectos del juego, llámese presión, llámese frustración en algunos momentos».

El Cáceres tendrá que disfrutar ante un rival que lleva dos meses disfrutando. No será tarea fácil que deje de hacerlo: «La llegada de Pau Treviño les ha cambiado un poco, les ha dado ese equilibrio que necesitaba el equipo. Está en un momento muy dulce donde todos sus jugadores están aportando, con un juego en transición muy rápido, que castiga mucho a posesiones muy cortas».

Adrià Alonso reconoció falta de regularidad y falta de alegría en algunos tramos de los partidos, pero no quiso achacar esa falta de química a las actuaciones arbitrales. Al menos, no del todo. Aseguró que «nos estamos encontrando escenarios donde nos están castigando demasiado y, algunas veces, por encima del reglamento» y luego matizó que «yo quiero poder jugar y cumplir el reglamento, nada más. Yo quiero que los contactos sean lo que tienen que ser y no quiero ir más allá, porque el titular que vas a sacar va a ser que Adrià Alonso se queja del arbitraje y Adrià Alonso lo único que quiere es jugar a baloncesto y que mi equipo disfrute, no hay más historia. No me estoy quejando del arbitraje».

Cándido Sá estará disponible para este partido. Se ha reincorporado a los entrenamientos esta semana tras el fallecimiento de su padre. «Ha hecho un esfuerzo muy grande, porque todavía no ha podido finalizar todos los trámites de su padre. Sabe de la importancia del partido de mañana y ha querido estar con el grupo. Cuando acabe el partido, volverá a Portugal. Hay que agradecer el esfuerzo que ha hecho en un momento muy duro», decía Adrià Alonso.

En el Multiusos se espera la mejor entrada de la temporada. Los socios tendrán la posibilidad de retirar hasta un máximo de cuatro entradas a 7 euros cada una. Los no socios pagarán 12 euros, en vez los habituales 15 euros.