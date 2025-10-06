Los filiales arrancan con victoria en el estreno liguero

R. H. Badajoz Lunes, 6 de octubre 2025, 12:53 Comenta Compartir

La jornada 1 de la Primera Nacional masculina dejó grandes actuaciones de los equipos extremeños con triunfos de los cuatro filiales, además de la del BB Baloncesto Badajoz como visitante. Finca Sagrado Cáceres se llevó una victoria ajustada ante Electromercantil CB Plasencia; y San Antonio Cáceres Basket venció a Maven Premium Guadalupe en un partido muy equilibrado. Mientras que CBA Spain superó a Graginsa UBA Almendralejo gracias a una brillante actuación colectiva. BB Baloncesto Badajoz arrolló a Formación Deportiva Mérida y Vítaly La Mar BCBadajoz se impuso a Escayolas Paco ADC Baloncesto.

Electromercantil CB Plasencia, 73-Finca Sagrado Corazón Cáceres, 78

Finca Sagrado Cáceres venció a Electromercantil CB Plasencia en un partido muy reñido. Tras un primer cuarto igualado (18-18), los locales tomaron ventaja en el segundo periodo con un 17-10. Aunque Plasencia luchó en el tercer cuarto (25-27), el último cuarto fue clave para los cacereños, que lo ganaron 13-23 y se llevaron la victoria. El mejor jugador del filial del Sagrado fue Hugo Santos con 31 puntos, 2 rebotes y 22 de valoración, mientras que en el Plasencia destacó Pablo Bayle con 27 puntos, 8 rebotes y 25 de valoración.

CBA Spain, 71-Graginsa UBA Almendralejo, 58

CBA Spain derrotó a Graginsa UBA Almendralejo en un partido emocionante. Tras un primer cuarto igualado (13-11), los locales dominaron el segundo (24-9) y llegaron al descanso con una ventaja cómoda. A pesar de la reacción de los almendralejenses en el tercer periodo, CBA Spain mantuvo su ventaja y cerró el partido con seguridad en el último cuarto. El jugador más valorado de los pacenses fue Ismael Fernández con 27 puntos, 7 rebotes y 24 de valoración, mientras que en los visitantes destacó Javier Corchuelo con 20 puntos, 4 rebotes y 13 de valoración.

Maven Premium Guadalupe, 58-San Antonio Cáceres, 64

San Antonio Cáceres B venció a Maven Premium Guadalupe en un partido muy equilibrado. Tras un empate en el primer cuarto (17-17), los visitantes se adelantaron en el segundo con un 9-15. Aunque el tercer y cuarto periodo fueron igualados, la ventaja conseguida antes permitió al cuadro cacereño cerrar el partido con victoria. El mejor de los locales fue Raúl Montesinos con 7 puntos, 9 rebotes y 12 de valoración, por su parte, en los cacereños destacó Francisco Márquez con 9 puntos, 4 rebotes y 19 de valoración.

Formación Deportiva Mérida, 72-BB Baloncesto Badajoz, 99

BB Baloncesto Badajoz derrotó a Formación Deportiva Mérida en un partido decidido en la primera mitad. Tras un primer cuarto reñido (27-34), los pacenses dominaron el segundo con un 12-28, tomando una ventaja que resultó insalvable. Aunque Mérida luchó en la segunda mitad, la diferencia fue demasiado amplia, y Badajoz selló una victoria clara. El mejor de los emeritenses fue Francisco Martínez con 10 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración, mientras que en los pacenses destacó David Garzo con 28 puntos, 4 rebotes y 25 de valoración.

Vítaly La Mar BCBadajoz UEx, 89-Escayolas Paco ADC Baloncesto, 77

Vítaly La Mar BCBadajoz derrotó a Escayolas Paco ADC Baloncesto en un partido en el que dominaron desde el inicio. Tras un primer cuarto arrollador (25-7), los cacereños reaccionaron en el segundo (21-21) y en el tercer periodo (19-30), pero el filial del BCB mantuvo el control. En el último cuarto, los pacenses impusieron su ritmo, sellando la victoria con un 24-19. El mejor jugador del BCB fue Jaime Paredes con 16 puntos, 7 rebotes y 19 de valoración, mientras que en el ADC destacó Víctor Mariano con 30 puntos, 2 rebotes y 33 de valoración.

Esta jornada inaugural descansó Politécnica UEx SM Basket.

