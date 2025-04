Fiesta incompleta de España en Cáceres

Fiesta incompleta de la selección española de baloncesto en Cáceres. En medio de un espectacular ambiente de baloncesto, con cerca de 6.000 gargantas en ... el Multiusos, el conjunto de Sergio Scariolo cayó derrotado este domingo (68-72) frente a Italia en el último partido clasificatorio para el Mundial de 2023. Todo ello en un encuentro, el primero oficial de España en tierras extremeñas, en el que la actual campeona del mundo y de Europa pagó con creces su falta de clarividencia ofensiva.

El combinado español, que al igual que el conjunto italiano ya estaba clasificado para el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia, logró mantener, no obstante, el primer puesto del Grupo L tras empatar con Italia en el 'average' particular y superar a su rival en la diferencia general de puntos, pues ambas escuadras han cerrado la fase con ocho victorias y dos derrotas.

El buen hacer de Tayson Pérez, con 15 puntos y 8 rebotes, no fue suficiente para que España lograse derrotar a un rival en el que brilló Caruso, con 19 y 7 rebotes.

Juan Núñez fue el encargado de estrenar el flamante marcador del Multiusos con una certera penetración. El combinado español siempre llevó la voz cantante durante los primeros compases de un encuentro en el que Alberto Díaz no tardó en asumir responsabilidades ofensivas, con cuatro tempraneros puntos en su cuenta particular. La posterior falta de acierto, con errores no forzados en momentos puntuales, impidió que España cerrase un parejo primer cuarto con una mayor renta (16-13). La sobriedad defensiva era, por entonces, lo más destacado.

Ampliar Sergio Scariolo, junto a Tyson Pérez. j. rey

Comenzó el segundo cuarto con un espectacular mate del visitante Caruso. El jugador del Varese fue el auténtico catalizador para su equipo. Posteriormente, con triples consecutivos de Pep Busquets y Sergi García, el conjunto de Sergio Scariolo cogió una renta de seis puntos (24-18). Fue a falta de seis minutos y 19 segundos para llegar al descanso cuando Álex Reyes hizo su debut oficial con la selección absoluta en su ciudad de nacimiento. El hijo del también cacereño y exjugador del Cáceres CB Miguel Ángel Reyes se llevó la ovación del graderío como reconocimiento.

Los españoles, con posesiones interminables y algunos lanzamientos forzados sobre la bocina, no acababan de sentirse realmente cómodos. Un parcial de 0-7 para los visitantes igualó la contienda a 27 puntos a falta de poco más de un minuto y medio para llegar al tiempo de descanso. Diouf dio la primera ventaja del partido a los de Gianmarco Pozzeco y Woldetensae, con un triple, fijó el 29-33 con el que se llegó al ecuador del partido.

El artillero Miquel Salvó, con un triple, fue el encargado de intentar desatascar a España. El jugador del Gran Canaria, llamado a ser uno de los referentes, no tuvo durante la cita toda la determinación deseada. A España le costaba encontrar regularidad en sus acciones ofensivas y los de Scariolo abusaban del bote sin hallar buenas posiciones.

Cuando peor lo pasaba el combinado nacional español se activó al factor cancha con un Multiusos que subió los decibelios para intentar entorpecer el juego del rival. Pese a ello, la selección visitante no tardó en coger una ventaja de ocho puntos (34-42) ante una España errática. Aunque espoleado por su público, el conjunto español comenzó el último cuarto con una nada desdeñable desventaja (44-52).

Italia golpeó primero en la acción inicial del último cuarto para poner una diferencia de 10 puntos. Severini, con otra canasta, puso más cuesta arriba la opción de remontada para el anfitrión. Con el reloj en su contra y obligado el combinado español a ejecutar acciones más rápidas, el encuentro adquirió un mayor dinamismo, pero Italia tampoco cesó en su intención de buscar aro contrario, por lo que el equipo de Pozzeco ganó enteros con un 48-63 a falta de poco más de siete minutos.

A España le quedaba aún la encomienda de luchar por mantener el 'average' particular con los italianos, fijado en cuatro puntos tras el partido de la primera vuelta disputado en Pésaro (84-88). Con 60-67 Alberto Díaz cometió su quinta falta personal cuando restaban algo menos de dos minutos para el final del envite. Llegó España a ponerse cinco abajo (63-68) gracias a un triple de Ferrán Bassas. El propio Bassas igualó el 'average' particular con un dos más uno (68-72) a falta de 33 segundos. Tras una buena defensa, España tuvo posesión para haber recortado distancias, pero una pérdida de Núñez impidió que la escuadra española obrase la gesta de la remontada. Al final, el definitivo 68-72 no fue óbice para que 'La Familia' conservase el primer puesto del grupo y fuese despedida entre aplausos.