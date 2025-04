Extremadura arropó en familia a 'La Familia'

J. CEPEDA Domingo, 26 de febrero 2023, 22:30 Comenta Compartir

Los aficionados extremeños al baloncesto estuvieron a la altura de las circunstancias. Con numerosa presencia de público joven, el Multiusos se convirtió este domingo en una auténtica caldera para intentar llevar en volandas al equipo dirigido por Sergio Scariolo.

Ya desde un par de horas antes del encuentro frente a Italia el ambiente de baloncesto era palpable en las inmediaciones de un pabellón vestido de gala para la ocasión. Y es que muchas familias aprovecharon para pasar la jornada dominical fuera de casa. Algo que también se dejó notar en los locales de hostelería más cercanos.

A pesar de que tanto España como Italia acudían a esta última cita de clasificación para el Mundial sin la presencia de sus primeros espadas a nivel internacional, la afición respondió a la llamada de la selección nacional con un aforo prácticamente lleno en el Multiusos, copado por cerca de 6.000 espectadores. No obstante, minutos antes del encuentro aún se despachaban las últimas entradas en las taquillas del pabellón, donde desde el domingo por la mañana se pusieron a la venta las 500 últimas localidades. Es por ello por lo que algunos de los más rezagados pudieron acceder al envite para vivirlo in situ. «Me he acercado sin saber si aún quedarían entradas y al final he tenido suerte», explicaba a HOY uno de los aficionados que adquirió el pase apenas media hora antes de que diese comienzo el encuentro.

Ampliar Los aficionados posaron con el centro mundial y continental. J. REY.

Ya dentro de la instalación deportiva, remozada para la ocasión con nuevo equipamiento para ajustarse a la normativa FIBA, los jugadores españoles se sintieron arropados por el público cacereño desde el calentamiento. Alberto Díaz y Joel Parra, los dos únicos jugadores de este equipo que fueron campeones de Europa el pasado mes de septiembre, fueron de los más aclamados por los aficionados. También sería el caso de Álex Reyes, hijo del cacereño y exjugador del Cáceres Miguel Ángel Reyes. El alero perteneciente al Bilbao Basket tuvo el honor de hacer su debut con la selección española absoluta en su ciudad natal tras jugar algo más de tres minutos en el segundo cuarto.

Como novedad, tanto en las paradas técnicas como en el tiempo de descanso, los aficionados, que también pudieron posar con el cetro mundial y continental, interactuaron con el nuevo videomarcador del Multiusos, a través del cual desde la organización se propusieron diversas acciones. Además de las numerosas autoridades locales, provinciales y regionales presentes en el partido, también hubo caras conocidas del mundo de la canasta, como la del entrenador y analista cacereño Piti Hurtado, quien llegó al pabellón acompañado de uno de los históricos del baloncesto español, como es Alfonso Reye

