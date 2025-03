Espera puerta grande o enfermería

Cualquier crisis ofrece un escenario de oportunidad, dice una frase hecha. Sin embargo, otra frase hecha indica que cualquier problema siempre es susceptible de empeorar. ... En cualquier caso, para el Cáceres, el partido de este domingo puede significar todo un punto de inflexión para una temporada que no ha empezado del todo bien. Recibe a un San Pablo Burgos que no es que se esté paseando en la LEB Oro, pero casi. Los de Lorenzo Encinas llegan al Multiusos como líderes en solitario gracias a un balance de 9-1 y una racha de nueve victorias seguidas.

Y por mucho que asusten esos números, a Roberto Blanco le preocupan bien poco. O mejor dicho, en la situación anímica en la que se encuentra el equipo (al menos, la que tenía el pasado miércoles en Fuenlabrada), le imponen tanto respeto como los números que presenta el colista de la LEB Oro.

«Hasta las últimas horas no hemos hablado del Burgos. Jugamos contra una de las mejores plantillas de la liga y contra un entrenador que sabe muy bien lo que hace falta en esta categoría para tener éxitos, pero todo lo que hemos hablado lo hemos focalizado en nosotros. Somos nosotros los que tenemos cambiar nuestra imagen y los que tenemos que trabajar para ser un equipo serio y comprometido», decía Roberto Blanco en la previa del partido.

El entrenador placentino fue muy crítico con su equipo por la imagen ofrecida en Fuenlabrada: «Yo no concibo un Cáceres que se rinda, que baje los brazos y que no luche. No lo entiendo, no lo veo. Me cuesta reconocerlo. Nos preocupan muchas cosas, pero nos preocupa no ser nosotros mismos… esa condescendencia, estar tristes, dar pena… cuando tenemos jugadores con una calidad brutal. Todos tienen potencial, entonces me preocupa que se vayan apagando. Me preocupa que piensen que no son los jugadores de LEB Oro que pensamos que pueden ser».

A medida que se ha ido acercando el partido ante el San Pablo Burgos, el staff y la plantilla han hecho propósito de enmienda y se han conjurado para «ser un equipo con alma, con corazón, con espíritu y con carácter» y también para exprimir sus opciones ante el líder de la LEB Oro: «Los chicos han tenido la sesión más larga desde que estoy en el Cáceres de video post partido… Hemos hablado mucho. Hemos empezado con malas caras y hemos terminado con caras de positividad. El jueves fue un día muy largo para todos, pero ya estamos aquí para afrontar un partido ante el líder».

Por último, Roberto Blanco aceptó sin dramatismo que su continuidad pueda ser sometida a debate: «Claro que entiendo que se me cuestione, es lo más normal del mundo, sobre todo cuando no somos capaces de demostrar una buena imagen. Si no salen bien las cosas, soy uno de los máximos responsables. Esto es baloncesto y lo que vale es ganar».