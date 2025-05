EE UU envía a los Juegos de París un 'Dream Team' con once jugadores All Star

Isaac Asenjo Madrid Martes, 16 de abril 2024, 09:14 Comenta Compartir

En 1992 el Dream Team de Estados Unido en los juegos de Barcelona deslumbró al planeta, y tres décadas después la potencia del baloncesto mundial mandará a París a una constelación de estrellas para lograr el que sería su sexto oro desde la mítica cita española. A diferencia de lo ocurrido en el Mundial del pasado año, al que se presentaron con un equipo muy joven y terminaron fuera del podio, cuartos tras caer ante Alemania en semifinales, y contra Canadá en el partido por el tercer puesto, los norteamericanos no se han guardado nada este verano con un equipo de sus mejores NBA, entre las que destaca Joel Embiid, pívot de los Sixers y MVP del curso anterior en la mejor liga de baloncesto del mundo, 'King' LeBron James, de los Ángeles Lakers y máximo anotador de la historia de la competición americana, Stephen Curry o Kevin Durant.

El portal The Athletic y la cadena ESPN adelantaron once de los doce deportistas que formarán parte del combinado de barras y estrellas, y que tiene nivel suficiente como para arrasar con el oro. Además de LeBron (Los Angeles Lakers), Curry (Golden State Warriors) y Durant (Phoenix Suns) también estarán en la capital francesa Anthony Davis (Lakers), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Devin Booker (Suns), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jayson Tatum (Boston Celtics), Jrue Holiday (Celtics), Bam Adebayo (Miami Heat) y Tyrese Haliburton (Indiana Pacers). Talentos generacionales, anotadores de época, defensores de élite y jugadores jóvenes para liderar la nueva camada olímpica que busca ganar el quinto oro seguido en el baloncesto olímpico, algo que no consiguen desde 1968, cuando llegaron a enlazar siete consecutivos hasta Berlin 1972.

La selección que entrena Steve Kerr (Warriors) tiene todavía un hueco libre por llenar para completar los doce puestos del equipo. Según The Athletic, Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) es el principal candidato para ese duodécimo puesto. También se contempla a Paul George (Clippers), Paolo Banchero (Orlando Magic), Mikal Bridges (Brooklyn Nets) y Jalen Brunson (New York Knicks). Durant es junto a Carmelo Anthony el único jugador que ha ganado tres oros olímpicos. En cambio, Curry nunca ha competido en unos juegos. Por su parte, LeBron se llevó el bronce en 2004, ganó el oro en 2008 y 2012 y no acudió a las citas de 2016 y 2020. Desde el 'Dream Team' de 1992, EE UU ha conquistado el oro en todos los Juegos Olímpicos, incluyendo el de 2008 con el 'Redeem Team', con el que Kobe Bryant puso firme a Estados Unidos tras debacles anteriores, excepto en Atenas 2004, cuando se impuso una histórica selección Argentina.