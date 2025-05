Día histórico para el Cáceres en Mallorca

R. H. Cáceres Viernes, 2 de mayo 2025, 19:59 Comenta Compartir

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad está a tan solo 40 minutos de alcanzar un sueño que lleva persiguiendo toda la temporada: el ascenso a la Primera FEB. La victoria por 72-63 en el Multiusos en el partido de ida ha dejado al conjunto dirigido por Adrià Alonso con una ventaja de nueve puntos que intentará defender este sábado en Son Moix, en un duelo decisivo ante un Palmer Basket Mallorca que partía como el gran favorito en esta eliminatoria.

Después de una campaña cargada de trabajo, sufrimiento y fe, el equipo cacereño afronta la vuelta de la final por el ascenso con el optimismo por bandera. El técnico verdinegro, Adrià Alonso, lo resumía con una sola palabra: «ilusión». En la previa del encuentro, destacó la actitud y compromiso de sus jugadores y apeló a la experiencia del grupo para afrontar un partido que exigirá máxima concentración desde el primer segundo.

«Vamos con todo a luchar por ello. Estamos a 40 minutos de un objetivo y lo vamos a dar todo. Sé que vamos a ganar el partido», declaró un convencido Alonso, aunque sin olvidar el respeto hacia un rival al que considera favorito por su trayectoria en la liga y por jugar la vuelta en casa. La duda más importante para el Cáceres es la presencia del pívot Edu Gatell, que arrastra molestias desde el partido de ida. Aunque ha querido forzar para estar en un duelo tan importante, no ha podido entrenar durante la semana y su participación sigue en el aire. «Ojalá pueda estar, pero no ha pisado la pista en toda la semana. Si el partido hubiera sido el miércoles, no habría jugado», admitió el entrenador, dejando claro que la decisión se tomará en el último momento.

Por su parte, el Palmer Mallorca llega con la moral intacta. Su entrenador, Marco Justo, insistió este viernes en que su equipo cree firmemente en la remontada desde el mismo momento en que terminó el primer partido. «Hubo una especie de conjura en el vestuario. Sabemos que si somos nosotros mismos, si mostramos lo que nos ha traído hasta aquí, podemos pelear la eliminatoria», afirmó.

La clave para el conjunto balear, según Justo, será mantener la identidad del equipo durante los 40 minutos, algo que, reconoce, no lograron hacer en Cáceres, donde sólo brillaron durante un tramo corto del encuentro. «Tenemos que jugar con intensidad, con defensa, correr, rebotear. Y si lo hacemos y no lo conseguimos, felicitaremos al Cáceres. Pero siendo nosotros», subrayó.

El entrenador del Palmer también pidió calma y templanza a los suyos, consciente de que no se puede pretender remontar la desventaja en el primer cuarto. «Este sábado tenemos cuatro partidos de 10 minutos. Hay que controlar la ansiedad y afrontar el partido desde la normalidad, pero sabiendo lo que nos jugamos», comentó Justo, que se refirió también al papel clave que puede jugar la afición mallorquina. «No te voy a decir que será fundamental, pero sí importantísimo. Ojalá haya 4.000 personas empujando desde antes del inicio. Eso puede marcar la diferencia», aseguró. En lo físico, Palmer también llega con una baja sensible: Michael Enabulele sufrió una lesión durante la semana y su participación parece prácticamente descartada.

La eliminatoria no permite margen de error. Solo uno de los dos equipos conseguirá el primer billete a la Primera FEB 2025/26. El otro tendrá que seguir peleando en la fase final del playoff por la segunda plaza de ascenso a través de la vía larga.

Cambio de ubicación de la pantalla

El Ayuntamiento de Cáceres anunció este viernes el cambio de la ubicación de la pantalla para seguir el partido debido a la previsión de lluvia. Se instalará en el Pabellón Serrano Macayo, en vez de en el Foro de los Balbos como estaba previsto inicialmente.