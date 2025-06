Dani Rodríguez se marcha del Cáceres sin amargura

El proyecto de reconstrucción del Cáceres, tras la demolición del objetivo del regreso a Primera FEB este ejercicio, se licitará sin la presencia ... de uno de sus principales capataces. Dani Rodríguez no continuará en las filas del conjunto verdinegro poniendo fin a su segunda etapa en el club, tras la que viviera hace más de una década en la campaña 2012/13. Ahora pasa página y pone el lacrado a un capítulo que ha durado tres temporadas en las que prevalece un retrogusto a hiel por la frustración del descenso que se consumó en 2024 y el fracaso en la fase de ascenso de hace un mes. «En lo deportivo ha habido momentos complicados», reconocía en una rueda de prensa acompañado del presidente de la entidad, José Manuel Sánchez, y el presidente de honor, Pedro Núñez.

Sin embargo, el jugador catalán se marcha orgulloso, con la cabeza erguida y paladeando los matices dulces de una experiencia que, más allá de los sinsabores, destila cercanía, familiaridad y alegría. «Tú puedes esperar cosas mayores y que no se cumplan, es deporte, pero me voy contento». Es consciente de que se ha vaciado, pese a que los resultados no hayan acompañado, «he dado todo y más allá de eso». A sus 41 años, aunque relegado a un papel más secundario y con menos minutaje (promedió algo más de 18 por partido), no ha escatimado en esfuerzos, siendo un recurso más que efectivo, con 9,8 puntos durante la fase regular.

Con esas premisas, excluyó de su discurso el término amargura. Recalca las amistades que atesora gracias a este periplo y enfatizó en el calor que ha recibido desde la hinchada, «hay gente que va siempre al pabellón, que te envía ese mensaje o te apoya después del partido, te ayuda cuando tú estás un poco más bajo». De eso quiso acordarse en su despedida. Aunque el brillo de sus palabras resplandecía con un fulgor especial, en lo que al parqué se refiere, cuando viajaba a su primer precedente en el Multiusos, «fue una temporada que disfruté muchísimo. Fue un playoff tremendo y un año importante para mí en lo personal porque me estaba haciendo un hueco en esta liga y esa temporada en Cáceres me dio un impulso muy grande». Lejos queda aquella época en la que el club extremeño peleaba por el retorno a la élite. Otro recuerdo indeleble como verdinegro lo firmó a ritmo de récord, superando la marca de Urko Otegui, fijada en 542, como jugador con más encuentros en LEB Oro, además de convertirse en el segundo máximo asistente de la categoría de plata del baloncesto nacional.

Dani Rodríguez se marcha tras recibir una oferta para jugar en La Palma, donde espera fijar su residencia una vez que finalice su carrera deportiva.